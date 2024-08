Israele, il prezzo della pace

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

27 Agosto 2024 - 14.10

ATF

La politica, nella sua accezione più alta e nobile, è capacità di fare sintesi. È unire valori e competenze, idealità e concretezza. È non restare prigionieri del proprio passato ma farne tesoro per un impegno che guarda al futuro. Un futuro di pace per un Paese in guerra. Tutto questo si ritrova nell’articolo, scritto per Haaretz, a doppia firma: il Maggiore Generale (Res.) Yair Golan, presidente del Partito Democratico, ex vicecapo di stato maggiore dell’Idf ed ex viceministro dell’economia. Il Prof. Chuck Freilich, senior fellow presso l’Institute for National Security Studies ed ex vice consigliere per la sicurezza nazionale.

Il prezzo della pace

Scrivono Golan e Freilich: “Domenica le Forze di Difesa Israeliane hanno sventato un attacco di Hezbollah contro una serie di obiettivi strategici nel nord e nel centro di Israele. Se l’attacco fosse andato a buon fine, ci saremmo già trovati nel bel mezzo di un conflitto di grandi proporzioni, che potrebbe essere inevitabile – e che potremmo essere noi a iniziare. Il prezzo sarà alto e il momento attuale non è opportuno. Israele non ha la legittimità internazionale per una guerra su larga scala, nemmeno da parte degli Stati Uniti, che sono preoccupati per le prossime elezioni; il pubblico israeliano e l’Idf hanno bisogno di una tregua e l’economia è prossima alla recessione. Nella misura in cui possiamo influenzare gli eventi, dovremmo quindi rimandare il confronto a un momento in cui le circostanze siano più favorevoli.

Nel frattempo, dovremmo cercare di indebolire i legami tra i componenti dell’“asse della resistenza” guidato dall’Iran (Iran, Hezbollah, Hamas, Houthi e varie milizie sciite) e cercare di ottenere il massimo coordinamento con gli Stati Uniti.

È importante non perdere di vista il quadro generale. La disfatta del 7 ottobre non può essere cancellata da un successo nel nord, e certamente non da promesse pretestuose di “vittoria totale” nel sud. Abbiamo già esaurito i principali successi militari dell’Idf a Gaza e sprecato le opportunità diplomatiche che hanno generato.

Gli ostaggi continuano a languire nei tunnel, l’Iran si sta rafforzando, la posizione internazionale di Israele è disastrosa e rischiamo una sconfitta strategica generale. In queste circostanze, è doveroso che tutti noi ci assumiamo la responsabilità del nostro destino nazionale. Un governo irresponsabile e incompetente non può farlo.

Il cambiamento necessario inizia con un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e riportare a casa gli ostaggi, che potrebbe comunque aprire la strada a un cessate il fuoco anche nel nord. Continua con l’istituzione di un governo alternativo e di un regime di sicurezza efficace a Gaza, in modo da poterci ritirare. Altrimenti diventeremo responsabili di 2,1 milioni di gazawi, l’estrema destra comincerò a insediarsi lì e rimarremo bloccati nella Striscia per generazioni, come è successo in modo disastroso in Cisgiordania.

L’alternativa apparentemente naturale ad Hamas, l’Autorità Palestinese, non è pronta ad assumere il pieno controllo e, in ogni caso, Netanyahu si rifiuta di concederle qualsiasi ruolo. Pertanto, è necessaria una fase provvisoria che coinvolga gli Stati sunniti e la comunità internazionale. Tuttavia, questi ultimi hanno subordinato la loro disponibilità a partecipare alla condizione che l’Autorità Palestinese ottenga almeno un ruolo minimo a Gaza.

L’annessione galoppante della Cisgiordania deve essere fermata, per evitare che si crei uno “Stato di Giudea” che trasformerebbe Israele in uno Stato fascista e razzista, i cui ministri e membri della Knesset sono di fatto coinvolti in crimini di odio. Gli eventi del 7 ottobre hanno reso impraticabile la soluzione dei due Stati, almeno per il prossimo futuro.

Tuttavia, la necessità generale di separarsi dai palestinesi rimane grande come sempre e, contrariamente alla saggezza comune, l’idea fondamentale alla base degli accordi di Oslo e del disimpegno di Gaza era corretta: la necessità di dividere la terra e separarsi dai palestinesi.

Il fallimento è stato nell’attuazione, nella prematura rinuncia da parte di Israele alla responsabilità della sicurezza e nella volontà di ignorare i ripetuti fallimenti dei palestinesi nel soddisfare i criteri stabiliti per l’avanzamento del processo.

Dopo il 7 ottobre, Israele deve presentare agli Stati Uniti e alla comunità internazionale due richieste cruciali che oggi è più probabile che accettino: accordi di sicurezza davvero ferrei e (a differenza di Oslo) parametri inequivocabili per valutare la disponibilità dei palestinesi a diventare uno Stato. L’accettazione di queste richieste sposterà l’onere dei progressi nei negoziati sui palestinesi e contribuirà notevolmente a ripristinare la posizione di Israele, soprattutto negli Stati Uniti.

Date le attuali realtà politiche in Israele e tra i palestinesi, il massimo a cui possiamo realisticamente puntare oggi è la separazione civile, ma con Israele che mantiene il controllo della sicurezza. In altre parole, Israele specificherebbe il territorio che non intende annettere (oltre il 90% della Cisgiordania), inizierebbe il processo di rientro dei coloni da queste aree e manterrebbe l’Idf completamente schierato in tutta la Cisgiordania per motivi di sicurezza.

L’area non annessa potrebbe servire come base per una futura soluzione a due Stati, qualora si rivelasse fattibile, o per una nuova idea di confederazione giordano-palestinese (ed eventualmente egiziana).

Ancora oggi, dopo tutto quello che è successo, c’è un ampio consenso pubblico anche sulla questione più controversa di tutte, le nostre future relazioni con i palestinesi. Solo una minoranza vuole annettere l’intera Cisgiordania o rimanere a Gaza a lungo termine, mentre la maggioranza ritiene che una soluzione a due Stati non sia realizzabile oggi e che siano indispensabili solidi accordi di sicurezza prima di poterci ritirare completamente da Gaza. Questo consenso fornisce una solida base di lavoro per i negoziati con i palestinesi, se e quando un futuro governo sarà disposto a impegnarsi.

La questione palestinese è oggi inestricabilmente legata a quella iraniana. I progressi con i palestinesi permetteranno la normalizzazione con l’Arabia Saudita, l’integrazione di Israele nella regione e la formalizzazione di una coalizione anti-Iran insieme agli Stati Uniti e agli Stati sunniti – lo scenario da incubo dell’asse della resistenza e la vittoria finale di Israele a Gaza.

Gli eventi che si sono verificati dal 7 ottobre, e in particolare il successo nello sventare l’attacco missilistico iraniano del 14 aprile, hanno dimostrato chiaramente la necessità di operare oggi nel quadro di una coalizione internazionale.

La normalizzazione creerà anche opportunità economiche per Israele difficilmente immaginabili oggi, tra cui un corridoio commerciale dall’India all’Europa attraverso Israele, e porterà a una completa trasformazione dello status strategico di Israele.

La fine dei conflitti a sud e a nord consentirà all’establishment della difesa israeliana e alla comunità internazionale di concentrare la propria attenzione sul pericolo più grande: il programma nucleare iraniano.

Immaginate come sarebbero stati i conflitti a Gaza e nel nord se l’Iran avesse già superato la soglia nucleare. Netanyahu ha abbandonato non solo i residenti del nord e del sud di Israele, ma anche quella che lui stesso ha definito la minaccia numero uno.

Una volta superate le elezioni americane, dobbiamo finalmente formulare una strategia globale con la nuova amministrazione per frenare l’espansione iraniana e prevenire il pericolo che Teheran superi la soglia del nucleare. Un nuovo accordo nucleare, sostenuto da un regime di sanzioni completo e da una minacciosa presenza militare americana nella regione, sarebbe la strategia da preferire.

Israele sta attraversando una crisi senza precedenti. La responsabilità principale di questa crisi è da attribuire a un Primo ministro passivo, che non ha una visione e una strategia, che è costantemente guidato da estremisti e il cui modus operandi è semplicemente quello di cercare di indebolire gli altri. Ogni giorno in cui rimane al potere, la spirale nazionale continua a peggiorare. La responsabilità di sostituire il governo spetta a tutti noi. Scendiamo in strada, gridiamo la nostra protesta e chiediamo subito le elezioni”.

Il “picconatore” al potere.

Così un editoriale di Haaretz: “Il Primo ministro Benjamin Netanyahu si è di nuovo atteggiato a “funzionario politico” – la descrizione che ha adottato per sé stesso per poter liberamente e vigliaccamente litigare con i suoi ministri del gabinetto e con l’esercito. Questa volta ha attaccato il portavoce dell’Idf Daniel Hagari.

In un comunicato stampa, Hagari ha dichiarato: “Continuiamo a impegnarci per un obiettivo di guerra – la restituzione degli ostaggi l- e continuiamo a lavorare con tutti gli sforzi per realizzarlo”. Qual è stata la trasgressione del portavoce dell’Idf? La sua preoccupazione per gli ostaggi abbandonati dal governo? Ma Netanyahu non si lascerà sfuggire l’occasione di minare la fiducia del pubblico nell’Idf di ritrarla come se si rifiutasse di essere insubordinata alla leadership politica e di portare avanti un’agenda diversa da quella del governo di destra.

Nella sua veste di “funzionario politico”, ha rimproverato Hagari e ha ricordato che l’obiettivo è di sconfiggere Hamas. Ha anche insinuato che l’esercito stesse promuovendo l’obiettivo “di sinistra” di salvare gli ostaggi e di minare l’obiettivo che solo Netanyahu si era prefissato: sconfiggere il nemico.

Il rimprovero di Hagari è l’ennesimo di una lunga catena di attacchi verbali all’establishment della difesa e ai suoi leader, in particolare al ministro della Difesa Yoav Gallant. Se l’obiettivo è la precisione rispetto agli obiettivi della guerra, bisogna aggiungere soprattutto l’obiettivo di Netanyahu stesso: eludere le colpe e le responsabilità del massacro del 7 ottobre e attribuirle interamente ai militari.

Netanyahu ha fatto di tutto per evitare una resa dei conti pubblica. Ecco perché sua moglie Sara ha ritenuto opportuno correggere gli ex ostaggi, che hanno osato puntare il dito accusatore contro suo marito. Ha dato la colpa all’esercito. Quando gli ostaggi hanno risposto che “è lui il responsabile dell’esercito”, ha detto: “Se non gli dicono nulla, come fa a saperlo?”.

Chi è, dopotutto? Solo il Primo ministro degli ultimi 15 anni (tranne un anno). Il figlio del Primo ministro, Yair, che è uno dei principali ingranaggi della macchina del veleno, si preoccupa di attaccare il ministro della Difesa e i capi dell’establishment della Difesa, avanzando una teoria cospirativa sul tradimento dall’interno. La famiglia Netanyahu e l’intera rete di propaganda bibi-ista hanno lavorato instancabilmente per additare l’esercito come responsabile del fallimento e forse anche di altro.

È innegabile che anche il 7 ottobre sia stato un fallimento militare e di intelligence, ma Netanyahu e i suoi partner hanno cercato di eludere le proprie responsabilità in quanto responsabili della guida del Paese. Netanyahu è pronto – in tempo di guerra – a indebolire l’esercito, a minare la fiducia del pubblico nei suoi confronti e a ritrarlo come debole, timoroso di prendere decisioni, “di sinistra” e persino come partner di Yahya Sinwar e Hamas.

Al di là di tutto, però, è arrivato il momento di affermare che la restituzione degli ostaggi non è un atto di debolezza. Un Paese che si preoccupa innanzitutto per i propri cittadini è un Paese forte che confida nella propria capacità di difenderli senza che ciò comporti un rischio esistenziale. Un governo che si preoccupa di dare un prezzo alle vite dei suoi cittadini, per paura che il prezzo del prossimo rapimento aumenti, trasmette loro che questo è il futuro che li aspetta sotto il suo governo: una vita da un rapimento all’altro”.

Così Haaretz, tra i più autorevoli e diffusi (assieme a Yediot Ahronot) giornali israeliani. Per leggerlo non c’è bisogno di sapere l’ebraico, basta l’inglese. Ma soprattutto, c’è bisogno di non chiudere gli occhi di fronte alla realtà, come fanno gli ultras d’Israele, identificato con il suo scelerato Primo ministro, di casa nostra.