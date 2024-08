L'estremista di destra Ben-Gvir nel Monte del Tempio in violazione degli accordi per provocare gli arabi

globalist Modifica articolo

13 Agosto 2024 - 16.50

ATF

Il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato il Monte del Tempio, il luogo più sacro per i musulmani a Gerusalemme, in un pellegrinaggio che i palestinesi considerano provocatorio.

Ben-Gvir, un leader dei coloni ultranazionalisti, ha visitato il complesso l’ultima volta a luglio, cosa che il ministero degli esteri palestinese ha condannato come una “intrusione provocatoria” che ha messo in pericolo il fragile status quo del complesso di Gerusalemme.

Martedì mattina Ben-Gvir ha visitato il sito di Gerusalemme, dove si trova la moschea di al-Aqsa con dietro un nugolo di estremisti di destra. La visita ha suscitato un rimprovero da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha affermato che si trattava di una “deviazione” da accordi decennali sul sito che proibiscono il culto ebraico lì.

In un video diffuso dal suo ufficio, Ben-Gvir è stato visto passeggiare per il complesso cantando “Il popolo di Israele vive!” accompagnato da decine di sostenitori. Un sostenitore ha urlato una preghiera ebraica, cosa non consentita dall’accordo di lunga data in vigore sul sito, volto ad allentare le tensioni regionali.

Ben-Gvir ha detto che sta cambiando la politica e, nonostante le precedenti rassicurazioni contrarie di Netanyahu, ha ribadito la posizione martedì, aggiungendo che erano stati fatti “grandi progressi” per consentire la preghiera ebraica nel sito. Netanyahu ha detto che non c’era stato alcun cambiamento alla politica.