Nord Africa, Medio Oriente: così si affama l'infanzia

7 Giugno 2024 - 20.15

Un rapporto allarmante. Una tragedia umanitaria che investe i più indifesi tra gli indifesi. Nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), circa 34 milioni di bambini sotto i cinque anni, ovvero 3 su 5, vivono in condizioni di povertà alimentare. Oltre il 20%, ovvero 1 su 5, vive in condizioni di grave povertà alimentare. Questi dati sono presentati in un nuovo rapporto dell’Unicef che evidenzia i risultati di circa 100 Paesi del mondo, tra cui nove della regione.

Le ripercussioni di questi crescenti livelli di povertà alimentare dei bambini si riflettono nell’elevato numero di bambini che soffrono di malnutrizione acuta: 3,5 milioni di bambini su un totale di circa 55 milioni di bambini sotto i 5 anni nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa soffrono di questa forma di malnutrizione, la più pericolosa per la vita. Questo dato è estremamente allarmante. Il rapporto dell’Unicef avverte che i bambini che vivono in condizioni di grave povertà alimentare hanno il 50% di probabilità in più di soffrire di malnutrizione acuta.

Il rapporto sottolinea gli effetti aggravanti delle disuguaglianze, dei conflitti e delle crisi climatiche – tutti fenomeni comuni nella regione – sui prezzi degli alimenti e sul costo della vita. Le persistenti crisi prolungate, i conflitti in corso e l’instabilità economica della regione hanno un impatto significativo sull’accesso dei bambini a cibi nutrienti e diversi. Si stima che circa la metà dei bambini che versano in condizioni di grave povertà alimentare riceva solo prodotti a base di amidi o prodotti a base di amidi insieme a latticini o latte materno, il che riflette una dieta molto povera.

Degli 11 milioni di bambini che vivono in condizioni di grave povertà alimentare nei Paesi dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa, un numero significativo risiede in aree colpite da conflitti.

In Siria e nello Yemen, ad esempio, il conflitto prolungato ha lasciato rispettivamente il 30 e il 27% dei bambini in condizioni di grave povertà alimentare.

Analogamente, dati precedenti provenienti dal Sudan – non inclusi in questo ultimo rapporto – mostrano che quasi 5 milioni di bambini vivono in condizioni di povertà alimentare; di questi, 2 milioni vivono in condizioni di grave povertà alimentare tra i bambini. La situazione è solo peggiorata dall’attuale conflitto e dallo sfollamento.

Nel frattempo, in Libano, l’aggravarsi della crisi finanziaria e politica ha avuto un impatto negativo sullo stato nutrizionale dei bambini, con oltre il 75% di loro che vive in condizioni di povertà alimentare, di cui il 21% in condizioni di grave povertà alimentare tra i bambini.

Oltre ai conflitti e alle crisi, il rapporto indica anche che la povertà di reddito è uno dei principali fattori di grave povertà alimentare tra i bambini. Tra le famiglie relativamente più ricche, gli ambienti e le pratiche alimentari inadeguate sono i principali fattori di povertà alimentare tra i bambini.

L’inferno di Gaza

Nella Striscia di Gaza, le ostilità incessanti e le restrizioni all’accesso umanitario hanno lasciato 9 bambini su 10 in condizioni di grave povertà alimentare, dimostrando un’escalation impressionante di privazioni nutrizionali rispetto al 13% del 2020.

“Nella Striscia di Gaza, mesi di ostilità e restrizioni agli aiuti umanitari hanno fatto collassare i sistemi alimentari e sanitari, con conseguenze catastrofiche per i bambini e le loro famiglie”, ha dichiarato l’Unicef nel rapporto.

“Cinque serie di dati raccolti tra dicembre 2023 e aprile 2024 hanno costantemente rilevato che 9 bambini su 10 nella Striscia di Gaza vivono in condizioni di grave povertà alimentare, sopravvivendo con due o meno gruppi di alimenti al giorno. Questa è la prova del terribile impatto che il conflitto e le restrizioni stanno avendo sulla capacità delle famiglie di soddisfare il fabbisogno alimentare dei bambini – e della velocità con cui ciò mette i bambini a rischio di malnutrizione pericolosa per la vita”, ha spiegato l’Unicef.

“I bambini che consumano solo due gruppi di alimenti al giorno, ad esempio il riso e un po’ di latte, hanno fino al 50% di probabilità in più di incorrere in gravi forme di malnutrizione”, ha sottolineato l’Unicef.

Mercoledì, le agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito che oltre un milione di palestinesi a Gaza potrebbero sperimentare il massimo livello di fame entro la metà del mese prossimo se gli attacchi militari israeliani e le restrizioni agli aiuti continueranno.

Il Programma Alimentare Mondiale e l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura hanno dichiarato in un rapporto congiunto che “la fame si sta aggravando a causa delle pesanti restrizioni all’accesso umanitario e del collasso del sistema alimentare locale nei quasi otto mesi di guerra tra Israele e Hamas”.

Radiografia di una tragedia

Il villaggio SOS Children, l’unico rifugio attualmente funzionante per i bambini privi di cure parentali, ha dovuto trasferire i bambini e i loro assistenti da Rafah al centro di Gaza, ma ha un numero limitato di tende e non ha la capacità di accogliere altri bambini. Secondo l’Unrwa, lo “spazio umanitario continua a ridursi ulteriormente”, con tutti i 36 rifugi dell’Unrwa a Rafah ormai vuoti e l’agenzia che ha dovuto interrompere i servizi sanitari e altri servizi critici nel governatorato.

Il Programma alimentare mondiale è attualmente in grado di fornire pasti caldi a Rafah a sole 27.000 persone, una cifra che non si avvicina neanche lontanamente a quella necessaria, ha dichiarato il 31 maggio il Direttore nazionale del Pam in Palestina, Matthew Hollingworth, in un briefing per la stampa dopo una missione di dieci giorni a Gaza. A Deir al Balah e Khan Younis sono rimasti in funzione sei panifici, mentre quelli di Rafah hanno cessato l’attività a causa della mancanza di carburante, ha aggiunto.

Deir al Balah e Khan Younis, dove quasi un milione di persone sono fuggite, sono altamente congestionate; la gente deve affrontare una terribile carenza di cibo, acqua pulita, forniture mediche e servizi sanitari e “le preoccupazioni per la salute pubblica sono oltre i livelli di crisi”, ha sottolineato il Pam. Il Wfp e i suoi partner stanno attualmente fornendo 400.000 pasti caldi al giorno nell’area, ma mancano le forniture per aumentare la consegna di razioni pronte da mangiare, mentre le forniture commerciali sono generalmente inaccessibili.

Hollingworth ha osservato che molte famiglie sono ricorse a lasciare le loro carte d’identità come garanzia per pagare le forniture di cibo al mercato, “mettendo a rischio la loro sicurezza e il loro futuro, perché hanno bisogno di quelle carte d’identità per registrarsi per gli aiuti in futuro”. Nel nord di Gaza, circa 12.000 tonnellate di aiuti, principalmente cibo, arrivati attraverso i valichi settentrionali dal 1° maggio, hanno fornito un po’ di sollievo, ma la mancanza di accesso all’acqua potabile, ai cibi nutrienti, all’assistenza sanitaria e ai servizi igienici continua a devastare l’area.

A Deir al Balah, l’ospedale Al Aqsa ha annunciato il 30 maggio che un bambino era morto nella struttura a causa della malnutrizione e della mancanza di cure mediche, mentre un altro bambino di 13 anni sarebbe morto per malnutrizione il 1° giugno. “Se non sarà possibile distribuire le forniture nutrizionali, in particolare il cibo terapeutico pronto per l’uso, utilizzato per affrontare la malnutrizione tra i bambini, il trattamento di oltre 3.000 bambini con malnutrizione acuta sarà interrotto”, ha dichiarato il capo della comunicazione dell’Unicef in Palestina, Jonathan Crickx, sottolineando che “la situazione in corso a Rafah è un disastro per i bambini”.

A Rafah, secondo l’Oms, tutti e tre gli ospedali rimangono non funzionanti e su sei ospedali da campo, solo due sono funzionanti; l’ospedale da campo dell’International Medical Corps (Imc) rimane pienamente operativo mentre l’ospedale da campo degli Emirati Arabi Uniti è solo parzialmente funzionante, continuando a fornire servizi a 37 pazienti all’interno della struttura ma è inaccessibile a nuovi pazienti.

Le limitazioni di accesso continuano a compromettere la consegna sicura di assistenza umanitaria salvavita in tutta Gaza, aggravando i bisogni di centinaia di migliaia di persone. Con l’intensificarsi delle ostilità sia nel nord che nel sud di Gaza, in particolare a Rafah, le condizioni di sicurezza e di accesso umanitario sono ulteriormente peggiorate a maggio. Nonostante la presenza di un sistema di notifica e coordinamento dei movimenti umanitari, gli impedimenti, i ritardi e i dinieghi delle missioni continuano a limitare frequentemente il movimento del personale umanitario e la fornitura di assistenza.

Tra il 1° e il 31 maggio, delle 78 missioni coordinate di assistenza umanitaria nel nord di Gaza, 35 (45 percento) sono state agevolate dalle autorità israeliane, 5 (6 percento) sono state negate, 27 (35 percento) sono state ostacolate e 11 (14 percento) sono state cancellate per motivi operativi o di sicurezza.

Inoltre, su 270 missioni coordinate di assistenza umanitaria nelle aree a sud di Gaza, 138 (51%) sono state agevolate dalle autorità israeliane, 33 (12%) sono state negate, 52 (19%) sono state ostacolate e 47 (17%) sono state cancellate. Molte missioni classificate come “impedite” hanno subito ritardi prolungati imposti dalle autorità israeliane nei punti di detenzione, alcuni dei quali sono durati fino a nove ore in luoghi sensibili, aumentando significativamente i rischi per la sicurezza del personale umanitario.