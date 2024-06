Israele, viaggio sulla strada del nulla

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

1 Giugno 2024 - 13.00

ATF

Per equilibrio, conoscenza, ricchezza di fonti, Yossi Verter è considerato, a ragione, tra i più acuti analisti politici israeliani. Le sue riflessioni taglienti, i suoi atti di accusa, non sono mai ispirati da pregiudizi ideologici, tanto meno da rancori personali. Verter, storica firma di Haaretz, è semplicemente un ottimo giornalista, che fa dell’indipendenza di giudizio la cifra del suo lavoro. Il suo punto sullo scontro interno al gabinetto di guerra racconta di ciò che Israele è oggi.

Scontro frontale

Annota Verter: “Domenica scorsa, il gabinetto di guerra ha tenuto la sua valutazione annuale della situazione di intelligence, che ha affrontato tutti i fronti. Il processo prevede che i capi dell’esercito e dell’intelligence forniscano dei briefing, dopo i quali i ministri commentano e il primo ministro riassume. Questa volta, dopo il briefing del capo dell’intelligence militare, Benjamin Netanyahu ha assunto il diritto di parola.

Ha parlato della necessità di diventare più forti contro l’Iran, di continuare a combattere a Gaza per sconfiggere Hamas e ha sottolineato che una condizione necessaria per questo è la “coesione interna”. Sì, il primo ministro divisivo, il più grande istigatore e divisore, il fomentatore della peggiore spaccatura sociale nella storia del Paese, ha parlato di quanto sia fondamentale la “coesione interna” al più importante forum sulla sicurezza. Una persona presente alla discussione mi ha detto che i ministri e lo staff professionale si sono scambiati sguardi divertiti. A chi è diretto il messaggio di Netanyahu? Era chiaro. Ai membri del gabinetto che intendono dimettersi, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, seduti lì con una metaforica clessidra sopra di loro. Nonostante gli insulti e le accuse della notte precedente in risposta al discorso di richieste di Gantz, le loro dimissioni non sono una buona notizia per Netanyahu. Nel breve termine, o anche nel breve-lungo termine, la coalizione di governo non sarà indebolita. Ma le proteste di piazza probabilmente si rafforzeranno, mentre la legittimità (riservata) che la partnership con i capi del Partito di Unità Nazionale gli conferiva sul fronte diplomatico evaporerà.

Senza di loro, il governo perderà il suo giubbotto protettivo. Il mondo, soprattutto l’amministrazione americana, sarà molto più duro e impaziente con il primo ministro quando Gantz ed Eisenkot non saranno seduti al suo fianco. Per Netanyahu, questa è una cattiva notizia. Per il Paese, è una buona notizia. Ogni rinforzo che Netanyahu riceve non viene utilizzato per il bene della guerra o della nazione, ma solo per se stesso. Lo vediamo tutti. In generale, il motto è: Male per il governo, bene per il Paese, e viceversa. Gantz intendeva dimettersi alla fine della settimana, ma per qualche motivo ha deciso di aspettare, anche se sente che le richieste che ha fatto a Netanyahu il 18 maggio sono state respinte a priori dall’Ufficio del Primo ministro. Forse si dimetterà durante la riunione di gabinetto di domenica, dopo che il primo ministro avrà bloccato la sua proposta di istituire una commissione d’inchiesta statale. Anche se avesse avuto dei ripensamenti, il discorso di Eisenkot alla conferenza di Meir Dagan sulla sicurezza e la strategia ha messo fine a qualsiasi intenzione in tal senso.

La risposta del Likud al discorso è stata risibile. “Stanno cercando scuse per dimettersi”. Come scusa? È stata fissata una data. “È una politica meschina”. Senti chi parla. Naturalmente, nessuna risposta mirata, nessun commento serio alle osservazioni e alle accuse.

Come una sorta di anteprima della sua partenza, il Partito di Unità Nazionale ha presentato una proposta di legge per sciogliere la Knesset. Alla coalizione mancano cinque anime coraggiose che voterebbero a favore. La risposta del Primo Ministro era prevedibile: “È un premio per [il leader di Hamas a Gaza Yahya] Sinwar”. Lunedì Netanyahu è stato trascinato alla Knesset per discutere delle “40 firme”. Il discorso del primo ministro fallito portava tutti i segni noti del primo uomo di Bibistan: opacità, deviazione, incitamento, aggressività, fuga dalle responsabilità e incolpazione di altri per la “situazione”. Avrà sempre dei capri espiatori a cui addossare i suoi fallimenti e le sue mancanze.

Questo si aggiunge all’invio del suo regolare messaggio ad Hamas che i combattimenti non finiranno e che l’IDF non si ritirerà da Gaza fino alla “vittoria totale”. Qualche mese fa eravamo “sul punto”, ma oggi mancano “almeno” sette mesi, secondo le parole del consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. La vittoria totale è come l’orizzonte: Si allontana man mano che ci si avvicina.

Netanyahu, che, come sappiamo, non ha alcuna colpa, ha affermato che “le pressioni dall’interno [da parte delle famiglie degli ostaggi, per esempio] e dall’esterno contro il governo israeliano, che sta lottando con tutte le sue forze per riportare a casa gli ostaggi, non fanno che indurire la posizione di Sinwar”. Ma che dire delle sue stesse dichiarazioni – nessun ritiro, continuare la guerra ad ogni costo? Come influenzano la posizione del leader di Hamas su un accordo per la liberazione degli ostaggi? Sempre, negli incroci critici dei tentativi di rilanciare i negoziati, queste osservazioni appaiono dalla bocca di una “fonte politica” o dal cavallo stesso, che insieme al leader di Hamas vanifica ogni possibilità di accordo. Da un lato della bocca è orgoglioso di aver distrutto ogni volta il mandato della squadra negoziale. Dall’altra fa un segnale al suo partner nei tunnel: Non preoccuparti.

Ho aspettato di sentire cosa avrebbe detto Netanyahu sul nord, la terra pastorale bombardata e polverizzata, molti dei cui abitanti sono rifugiati nel loro Paese da otto mesi. Le loro comunità sono state rovinate e le loro case distrutte, i loro mezzi di sostentamento schiacciati. Le loro vite sono un continuo incubo di incertezza. C’era una frase senza senso sul suo desiderio di riportare i residenti “in sicurezza nelle loro case”. Bene, sappiamo che i residenti del nord lo annoiano. Ma come responsabile della situazione, ha sicuramente qualcosa da dire. Netanyahu ha facilmente individuato il responsabile del deterioramento del confine libanese: il precedente primo ministro in carica per breve tempo, Yair Lapid. “Dopo tutto, hai ceduto a Hezbollah nell’accordo sconsiderato sul gas naturale”, ha ringhiato. Avete detto: “Allontanate il confronto con Hezbollah”. Bene. Abbiamo visto cosa ha portato, come è andata”.

Un breve promemoria per chi ha dimenticato. Dopo che l’accordo sui confini marittimi tra il governo libanese (e non “Hezbollah”) e Israele fu firmato nell’ottobre del 2022 con la mediazione americana, Netanyahu promise di annullarlo non appena fosse tornato al potere. Una promessa vuota, come il 99% delle sue promesse preelettorali. Dopo aver spaventato persino se stesso, l’osservazione irresponsabile è stata ammorbidita in “la riesaminerò”.

Non ha annullato, non ha esaminato. Perché non ha sfruttato l’attacco di Hezbollah a Israele, gli oltre 4.200 missili e missili anticarro lanciati, che hanno ucciso 25 israeliani – soldati e civili – e le comunità distrutte per invalidare l’accordo? O “riesaminarlo”? Dopo tutto, è imprudente, no? Dopo tutto, ci ha portato il terrorismo, perché non annullarlo? La deputata del Likud Tally Gotliv, nota per la sua logica esemplare e la sua retorica moderata, ha parlato poco prima di lui. Ha pronunciato una frase meravigliosa. Dopo aver parlato molto più a lungo di quanto il regolamento le permettesse, il tutto accompagnato da urla e da un’isterica agitazione delle mani, si è rivolta a Netanyahu e ha detto: “Guidaci con la tua forza, il tuo coraggio, alla vittoria contro i nostri nemici sui diversi fronti”. Per quanto riguarda la sua acuta comprensione, c’è chi dirà: “Il silenzio è bello per i saggi”: Il silenzio è bello per i saggi, tanto più per gli sciocchi.

Interessi identici

“Non c’è niente e non ci sarà niente”, mi ha detto una fonte che ha familiarità con le trattative per il rilascio degli ostaggi, sullo sfondo degli innumerevoli tentativi di riavviarle. Sebbene Israele abbia presentato un documento di posizione rivisto, apparentemente più flessibile, non ha soddisfatto la richiesta principale di Hamas: Fermare i combattimenti e ritirare le forze dell’Idf da Gaza. In effetti, da dicembre i negoziati si sono arenati su questo punto. Netanyahu, come il migliore del genere, paga un po’ per la “merce” in diminuzione: Lo schema, di cui si parla come accordo provvisorio sotto il titolo “umanitario”, parla di 18 ostaggi vivi, rispetto ai 33 delle precedenti tornate negoziali. Ma l’interruzione della guerra e il ritiro in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi vivi e morti non sono sul tavolo. Il significato politico di ciò è chiaro a tutti. Cosa è successo da dicembre? Hamas è tatticamente sconfitto ma strategicamente più forte. Il quadro in Israele è opposto. Che problema c’è a fermare la guerra, a prepararsi adeguatamente al confine, a riportare gli ostaggi, a porre fine agli attacchi dal Libano e ad aspettare che Hamas e/o la Jihad islamica violino l’accordo di cessate il fuoco, per poi attaccarli di nuovo?

Netanyahu è attualmente al 100 per cento politico. Dice a se stesso, incoraggiato dal suo lugubre e folle entourage, che questa è la prova della sua vita. Che la guerra gli è “caduta addosso”, come dicono i suoi indefessi adulatori. Israele può vincere solo sotto la sua guida. E naturalmente, se se ne va, entro cinque minuti vedremo la creazione di uno Stato palestinese terroristico e un altro 7 ottobre, e un altro ancora. L’importante è che il leader mantenga il suo posto e alla fine tutto andrà bene.

In realtà, egli è totalmente avulso da qualsiasi considerazione nazionale – di sicurezza, strategica o diplomatica. Da qui il discorso di Eisenkot di mercoledì, dopo quelli di Gantz e Gallant della settimana precedente. Come descritto dal primo, i tre sono stati denunciati dai bibi-isti come traditori, di sinistra, oppressori di Israele e amanti di Hamas. La macchina del veleno di Netanyahu opera ora con una forza non inferiore a quella dei giorni di rabbia e sangue della tentata revisione giudiziaria. I loro nemici non si trovano nelle file di Hamas, ma nel sano Israele.

I bestemmiatori e i succhiasangue dovrebbero riflettere sul concetto di “identità di interessi”. Hamas teme la restaurazione di quell’Israele sano di mente, così come ogni giorno accoglie con favore la permanenza di Netanyahu come primo ministro. Per l’abominevole organizzazione terroristica, questa è una vittoria totale.

Stallo all’inferno

Secondo la maggior parte dei sondaggi, se si tenessero oggi le elezioni, Netanyahu sarebbe il prossimo primo ministro. Il suo blocco non ha bisogno di 61 dei 120 seggi della Knesset, ma solo di 51 o 52, uno stallo che farebbe scattare un’altra elezione e lo farebbe rimanere a capo di un governo ad interim.

Come? Molto semplice. I leader della destra non bibi-ista, Avigdor Lieberman e Gideon Sa’ar, così come Naftali Bennett, che si sta scaldando in disparte, hanno chiarito che non formeranno un altro governo con la Lista araba unita di Mansour Abbas. E sicuramente non entreranno in uno sostenuto dall’esterno da Hadash-Ta’al, l’alleanza politica di centro-sinistra della comunità araba. Per ora, lo scenario probabile è che l’attuale coalizione ottenga 51 o 52 seggi. Netanyahu, tra l’altro, non ha alcuna remora morale o politica a dipendere da partiti di sostenitori del terrorismo ebraico, criminali, razzisti, delinquenti e corrotti. Ogni delinquente è un partner gradito e un potenziale ministro anziano. Abbas, nel frattempo, è un politico moderato e di buon senso, un leader arabo di proporzioni storiche che cerca l’integrazione e l’influenza.

Nella nostra strana realtà, sembra che il governo possa fare qualsiasi cosa al popolo e rimanere in vita. È così anche dopo che il tentativo di revisione giudiziaria ha fatto a pezzi il Paese, ne ha minato le fondamenta, ha indebolito tutti i sistemi e ha invitato all’attacco del 7 ottobre. È così nonostante il terribile fallimento che ha permesso il massacro e il fallimento che ne è seguito, tra cui il crollo dell’economia e la censura del mondo occidentale.

Per esempio, ci sono i partiti ultraortodossi – che non permettono lavori stradali durante lo Shabbat – e il nostro straordinario appaltatore di voti, la ministra dei Trasporti Miri Regev. La loro indignazione nei confronti degli automobilisti sta raggiungendo il culmine.

Giovedì sera, l’autostrada Ayalon è rimasta chiusa per 26 ore per la costruzione di un cavalcavia a Rishon Letzion, a sud di Tel Aviv. Anche i treni sono stati chiusi, facendo soffrire migliaia di tifosi di calcio – per non parlare delle migliaia di soldati in licenza.

Due giorni dopo, l’autostrada Tel Aviv-Gerusalemme sarà chiusa per almeno cinque giorni tra le 22.30 e le 4.30 del mattino. I ministri non li sentiranno. Accenderanno i loro lampeggianti e continueranno a occuparsi dei loro affari.

Il Primo ministro, che permette questo abbandono, prenderà un elicottero. Per motivi di sicurezza, ovviamente. E il Paese? Rimarremo sulla strada del nulla”.

(prima parte continua)