Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

7 Aprile 2024 - 17.26

ATF

Benjamin Netanyahu, il “Neville Chamberlain “israeliano. A spiegare questo accostamento storico, su Haaretz, è Nehemia Shtrasler che in un’articolata analisi spiega anche perché Israele non può permettersi una guerra di lunga durata.

Il Chamberlain israeliano

Annota Shtrasler: “Israele non è fatto per le guerre lunghe. In tutti i suoi piani di guerra, fin dalla sua nascita, le Forze di Difesa Israeliane hanno pianificato guerre brevi della durata massima di un mese. I piani prevedevano sempre una mobilitazione massiccia di tutti i riservisti, una grande spinta all’inizio della guerra e attacchi su larga scala su tutti i fronti contemporaneamente, con l’obiettivo di spezzare lo spirito del nemico e provocarne la resa.

Solo una grande potenza che non dipende dal resto del mondo può permettersi di condurre guerre lunghe. Gli Stati Uniti possono farlo. Anche la Russia può farlo. Ma un paese che dipende totalmente dal resto del mondo non può continuare a combattere a lungo. Dopotutto, senza le armi e le munizioni degli Stati Uniti, avremmo dovuto ricorrere alla lotta con bastoni e pietre molto tempo fa.

Non possiamo permetterci una guerra lunga perché la perdita di sostegno internazionale è inevitabile. Durante la prima settimana, il mondo ricorda ancora gli orrori del 7 ottobre. Ma ben presto quelle immagini strazianti dal sud di Israele sono state sostituite da immagini strazianti di devastazione e bambini morti nella Striscia di Gaza e l’opinione pubblica mondiale si è ribaltata.

Inoltre, più passa il tempo, più aumentano le possibilità di errori terribili come l’uccisione di sette operatori umanitari della World Central Kitchen. Tutto questo trasforma Israele in uno stato paria ostracizzato e a rischio di embargo economico e militare, anche da parte degli Stati Uniti.

Israele non può permettersi una guerra lunga anche a causa dei gravi danni economici che essa provoca. Il nord è stato abbandonato e chiuso già da metà anno, così come l’area vicino al confine con Gaza. Le aziende hanno chiuso, gli edifici sono stati danneggiati e 80.000 persone sono rifugiate nel loro paese.

Questa settimana si è svolta a Tel Aviv la fiera internazionale del turismo IMTM 2024. È stata deprimente. Hanno partecipato solo 12 paesi e non erano tra i più importanti. Due mesi fa, il Ministero del Turismo aveva previsto una cinquantina di presenze. L’industria del turismo è a terra e il danno alle esportazioni e all’occupazione è evidente.

Abbiamo concluso la guerra del 1967 in sei giorni e l’economia è passata dalla recessione alla crescita. Abbiamo concluso la guerra dello Yom Kippur del 1973 in 19 giorni, pur essendo stati sorpresi dall’attacco. La guerra del Libano del 1982 era stata pianificata come un’operazione militare limitata che sarebbe durata solo pochi giorni, ma siamo rimasti impantanati nel pantano libanese per tre anni (fino a quando non ci siamo ritirati da tutto il Libano tranne che dalla Zona di Sicurezza nel sud). I risultati furono disastrosi: perdite elevate unite a una profonda crisi economica causata dall’iperinflazione.

Il Neville Chamberlain israeliano, ovvero il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, è consapevole di questi limiti. Eppure, nonostante ciò, ha fatto tutto il possibile per prolungare la guerra. Ha aspettato tre settimane prima di lanciare l’operazione di terra a Gaza e poi ha fatto in modo che si svolgesse in più fasi. Prima le truppe sono entrate nel nord di Gaza. Solo due mesi dopo sono entrate a Khan Yunis. E solo due mesi dopo entreranno a Rafah (se mai ci entreranno).

Ha adottato questa strategia invece di sferrare un colpo immediato e potente su tutti i fronti contemporaneamente – Gaza settentrionale, centrale e meridionale – con l’obiettivo di rompere l’equilibrio di Hamas, spezzare il suo spirito combattivo e provocare la sua rapida resa. Dopo tutto, non è altro che una piccola organizzazione terroristica.

Il nostro Chamberlain voleva una guerra che non sarebbe andata da nessuna parte e sarebbe durata per sempre. Era chiaro per lui che se la guerra fosse finita entro un mese, l’opinione pubblica avrebbe intrapreso enormi manifestazioni contro di lui fino a costringerlo a dimettersi (come accadde al Primo Ministro Golda Meir dopo la Guerra dello Yom Kippur).

Di conseguenza, ha fatto e sta facendo tutto il possibile per creare il maggior spazio possibile tra gli orrori del 7 ottobre e le prossime elezioni. Crede che il tempo offuscherà il suo fallimento personale e la sua suprema responsabilità. Nel frattempo, ha anche attivato la sua macchina del veleno per scaricare la colpa su altri: l’esercito, l’intelligence, il servizio di sicurezza Shin Bet, le proteste di massa alla vigilia della guerra, la sinistra, il mondo accademico e i tribunali.

Oggi, a mezzo anno dal massacro e alla luce del suo fallimento nella gestione della guerra, dobbiamo estromettere l’uomo più spregevole della storia del popolo ebraico”.

Quella strage può cambiare il corso della storia

Di grande interesse è la riflessione articolata di Alon Pinkas, firma storica del quotidiano progressista di Tel Aviv, un passato in diplomazia con ruoli di primo piano: “Qualsiasi commissione d’inchiesta che – come Israele ha promesso agli Stati Uniti – “indagherà a fondo” sull’uccisione di sette operatori umanitari a Gaza da parte dell’IDF non dovrà faticare troppo. L’intera tragedia che ha colpito World Central Kitchen può essere riassunta con l’adagio noto come rasoio di Hanlon: “Non attribuire mai alla malizia ciò che è adeguatamente spiegato dalla stupidità”.

Il capo di stato maggiore dell’Idf ha già rimproverato il comandante della divisione e ha sollevato dal servizio due ufficiali di stato maggiore a livello di brigata. Una commissione dell’esercito che ha presentato i suoi risultati al personale della World Central Kitchen e agli ambasciatori dei paesi i cui cittadini sono stati uccisi ha dichiarato che l’incidente era “evitabile” e “una serie di errori”.

Ciò che questa commissione – e qualsiasi altra commissione futura – ovviamente eviterà, o non si preoccuperà di spiegare, è come nel giro di un giorno l’Idf abbia condotto un attacco mirato a un edificio di Damasco, uccidendo quattro alti ufficiali delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, e poi abbia bombardato con insensibilità un convoglio di aiuti umanitari in un’area controllata da Israele. E quegli operatori umanitari avevano coordinato la loro attività con l’Idf. Le lacune in termini di qualità e accuratezza dell’intelligence, del processo decisionale e dell’esecuzione sono eloquenti.

Questo potrebbe anche rivelarsi il cosiddetto “caporale strategico”: un errore tattico o di calcolo che ha il potenziale di influenzare l’intera dinamica strategica di una guerra. A giudicare dalla dura reazione di tutto il mondo, e in particolare degli Stati Uniti, c’è la possibilità che la calamità della World Central Kitchen abbia un impatto sull’intera guerra di Gaza.

Ma alla fine l’incidente si spiega con la palese stupidità di condurre un’operazione militare in un’area che l’Idf sapeva essere utilizzata da un gruppo di soccorso che scaricava e distribuiva cibo.

Anche prima dell’uccisione degli operatori umanitari a Gaza, il mondo aveva esaurito la pazienza nei confronti di Israele.

La risposta degli Stati Uniti è stata molto arrabbiata: il Presidente Joe Biden si è detto “indignato”, insieme al Segretario di Stato Antony Blinken, alla Vicepresidente Kamala Harris e alla First Lady Jill Biden. “Se non vedremo i cambiamenti necessari, cambieremo la nostra politica”, ha dichiarato Blinken.

Un resoconto della Casa Bianca della conversazione telefonica di giovedì tra Biden e Benjamin Netanyahu afferma che il Presidente “ha sottolineato che gli attacchi agli operatori umanitari e la situazione umanitaria generale sono inaccettabili. … Ha chiarito che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su questi passi”. Poi sono arrivate le due importanti dichiarazioni del Presidente: “Ha sottolineato che un cessate il fuoco immediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria”.

Questa è stata la prima volta che gli Stati Uniti hanno chiesto esplicitamente un cessate il fuoco immediato non legato ad altri sviluppi. Ed è proprio qui che il rasoio di Hanlon incontra il caporale strategico.

Il fatto che l’amministrazione Biden non sia ancora passata dalla retorica rabbiosa e di rimprovero ai cambiamenti politici è evidente. Che i funzionari statunitensi sfoghino le proprie frustrazioni piuttosto che utilizzare le numerose leve di pressione politica e pubblica è altrettanto evidente. Ma ora si critica il fatto che l’amministrazione non riesca a conciliare il suo linguaggio duro con le vendite di armi a Israele, che sono sempre più frequenti, e un coro crescente al Congresso vuole porre delle condizioni a queste vendite di armi.

Solo la scorsa settimana, l’amministrazione ha autorizzato bombe da 500 e da 2.000 libbre, approvando al contempo la vendita di altri 27 jet F-35 (che saranno consegnati nel 2027) e un nuovo importante accordo da 2,5 miliardi di dollari per gli F-15. Se da un lato la vendita di armi è legata all’interesse primario dell’amministrazione di far approvare l’enorme legge sugli aiuti all’Ucraina (oltre 61 miliardi di dollari), dall’altro rivela il fondamentale sostegno di Biden a Israele, un sentimento così forte da superare il suo chiaro disprezzo per Netanyahu.

La questione va ancora più a fondo. Per quanto alcuni membri del Congresso ritengano inconciliabili le critiche dell’opinione pubblica e la vendita di armi, Biden comprende Israele a un livello che i critici potrebbero non capire.

Il sentimento pubblico israeliano è sempre stato governato da un enorme pendolo che oscilla selvaggiamente tra rosee speranze e paure primordiali, tra eccesso di fiducia e ansia, tra invincibilità e passaporto straniero, tra “il mondo è contro di noi” e “non abbiamo bisogno di nessuno”, tra “tutto andrà bene” – yihiyeh beseder – e “non c’è futuro qui”. Tutte queste sono pericolose iperboli, ma rivelano emozioni reali.

Sotto le correnti di acido solforico che agitano la politica israeliana, il discorso pubblico al vetriolo e il fetore emesso dal governo Netanyahu si nasconde un fatto fondamentale: gli israeliani hanno paura. Possono cercare di essere spavaldi, di fare gli spavaldi e di ostentare un’eccessiva sicurezza, ma nel profondo sono molto arrabbiati e soprattutto spaventati.

Il 7 ottobre 2023 ha sconvolto le loro vite e pochi si preoccupano di negarlo. Gli israeliani sono ancora devastati, scioccati e persino umiliati da ciò che è accaduto quel giorno. Allo stesso tempo, si sentono frustrati e incompresi da quello che considerano un mondo ipocrita, malvagio e sostanzialmente ignorante.

Nella loro giusta indignazione, non riescono a capire che la visione che il mondo ha di Israele, in questo momento, non è necessariamente ipocrisia, odio per Israele o antisemitismo. Tutti e tre questi ingredienti esistono, ma il mondo è stanco di avere a che fare con Israele. La stanchezza di Israele è una cosa reale.

Questo è un mondo che vede Israele ignorare con disinvoltura, e spesso con arroganza, gli appelli a modificare il suo rapporto con i palestinesi e a porre fine in qualche modo all’occupazione. È un Israele governato (anche se questo termine è un po’ esagerato) da una coalizione di estrema destra, nazionalista e religiosa di messianici distaccati. È un mondo che vede erroneamente Israele come l’ultima impresa coloniale rimasta.

Questo onnipresente senso di ansia, insicurezza e paura può sembrare incompatibile con i fatti e le cifre che riflettono un Israele forte e vitale – economicamente, tecnologicamente, scientificamente e militarmente. Ma se si aggiunge l’Iran al mix post 7 ottobre, questo profondo senso di vulnerabilità – reale o percepita – è molto diffuso.

Biden lo capisce visceralmente; è la fonte della sua visione nostalgica, quasi romantica, di Israele. Ma non sembra comprendere appieno che Netanyahu lo stia cinicamente usando per ingannarlo e per cercare di affrontarlo in modo ingrato. La tragedia del World Central Kitchen potrebbe cambiare le cose”, conclude Pinkas.

Con Netanyahu, il condizionale è d’obbligo.