"Il putinismo è una peste": Adam Michnik, uno dei leader di Solidarnos ricorda Navalny

19 Febbraio 2024 - 11.16

Si è sempre definito “russofilo antisovietico”, non perde occasione per ricordare che “la letteratura russa era la lingua della libertà e della dignità”. Adam Michnik, giornalista polacco, dissidente, prigioniero politico, è stato uno dei leader del movimento “Solidarność” e ha partecipato alla democratizzazione del suo paese negli anni ’80. Per molti anni è stato caporedattore di “Gazeta Wyborcza”, il più importante giornale indipendente nato in Polonia al momento dello smantellamento del sistema socialista. dignità”.

Michnik è stato il primo in Polonia a ricevere il testo di “Arcipelago Gulag” di Solženicyn. Lo lesse tutto d’un fiato. Nel 2015, Adam Michnik e Alexei Navalny hanno pubblicato il libro “Dialoghi”. Conversazioni tra il giornalista polacco e il politico dissidente. Nella prefazione ai Dialoghi, Navalny scrisse: “Il percorso che dobbiamo percorrere è già stato percorso da molti Paesi dell’ex blocco orientale, e ci sono riusciti. Ora più che mai sono convinto che ce la faremo anche noi. Se impariamo ad essere ‘persone libere in un paese non libero’, come Adam Michnik ha imparato e insegnato agli altri”.

Michnik, nella stessa prefazione a Dialoghi, descrisse Navalny come un uomo con cui “si può discutere, ma è impossibile ignorarlo” perché “la sua voce è la voce di un’altra Russia; il tipo di Russia a cui il mondo esterno troppo raramente presta attenzione, concentrandosi sugli esercizi “cremlinologici”, e a cui tutti i suoi amici guardano con speranza”.

Per Michnik la morte di Navalny è “un duro colpo per la democrazia in tutto il mondo”. In un testo scritto appositamente per “Meduza”, il dissidente polacco paragona il putinismo e altre correnti autocratiche ai “topi della peste che inondano le strade delle città del mondo”. Ecco il testo:

Addio, Aleksej!

“Più di chiunque di voi, credetemi, io amo il mio paese, gli auguro gloria, so apprezzare le alte qualità del mio popolo. Ma è anche vero che il sentimento patriottico che mi anima non è del tutto simile a quello le cui grida turbarono la mia tranquilla esistenza e gettarono di nuovo nell’oceano dell’agitazione umana la mia barca, che era ormeggiata ai piedi della croce. Non ho imparato ad amare la mia patria con gli occhi chiusi, la testa china, la bocca chiusa. Trovo che un uomo possa essere utile al suo paese solo se lo vede chiaramente. Penso che il tempo dell’amore cieco sia passato, che ora dobbiamo alla Patria, prima di tutto, la verità”, scriveva Pyotr Chaadaev quasi due secoli fa nella sua famosa “Apologia di un pazzo”.

Questo testo classico del grande scrittore russo mi sembra una buona introduzione per riflettere sul destino e sulla morte di Alexei Navalny, un uomo che oggi è pianto da tutto il mondo democratico. Alexei è diventato un’altra vittima della guerra di Putin contro la società civile nella Russia democratica, dopo Nemtsov, Politkovskaya e molti altri.

Questo deve essere ricordato oggi. L’aggressione criminale di Putin contro l’Ucraina è stata preceduta dall’aggressione di Putin contro la società russa indipendente. Contro la Russia, che oggi viene uccisa, imprigionata, e sputata addosso. Aleksej era il leader e il simbolo di questa Russia. Questa Russia non vuole una guerra con l’Ucraina, non vuole l’uccisione del popolo ucraino, anche se non c’è un modo efficace per fermare questa guerra, ora.

Vladimir Putin odiava personalmente Alexei Navalny. Non era in grado di pronunciare il suo cognome, lo chiamava “il paziente di Berlino”. Voleva cancellare Alexei dalla mente dei russi, quindi Navalny ha suscitato l’ammirazione di alcuni e l’odio di altri. Ha anche causato gelosia. Possedeva qualità che non erano disponibili agli ufficiali dell’FSB/KGB: era estremamente intelligente, molto coraggioso e capace di ascoltare la società.

Camminando per le strade di Mosca, ho visto giovani che si avvicinavano ad Alexei ad ogni passo, gli stringevano la mano, dichiaravano il loro sostegno e chiedevano di essere fotografati con lui. Era un segno che la Russia, dietro Navalny, avrebbe seguito le sue orme. Di fronte a lui c’è il pessimo e cattivo regime di Putin, che si sta gradualmente trasformando da una dittatura autoritaria a un totalitarismo stalinista. Aleksej si sentiva minacciato. Tuttavia, da politico di talento, ha capito che l’attività politica non è una lotta per il trono, ma una testimonianza costante. Ed è stata una testimonianza molto importante per il mondo intero.

Il putinismo è una piaga. Così come il fascismo e il bolscevismo. Il grande scrittore francese Albert Camus scriveva nel suo romanzo “La peste”: “Il germe della peste non muore mai, non scompare mai, <… > può dormire per decenni da qualche parte tra i riccioli dei mobili o in una pila di biancheria, <… > aspetta pazientemente in camera da letto, in cantina, in valigia, in fazzoletti e carte, e <… > può venire sulla montagna e come lezione per il popolo, quando la peste risveglierà i topi e li manderà per le strade della città felice”.

La morte di Aleksej ha dimostrato che i topi hanno invaso le strade delle nostre città. Scatenando questi topi, Putin ha sfidato la democrazia in tutto il mondo. Lo stesso Aleksej ha parlato di questi topi prima del suo arresto definitivo, riflettendo su cosa sarebbe successo se fosse stato ucciso: “Se questo è successo, significa che siamo straordinariamente forti in questo momento, da quando hanno deciso di uccidermi. Dobbiamo usare questo potere. Non mollare”.

Putin sogna un Anschluss dell’Ucraina, e questo ci ricorda, ovviamente, Hitler. La morte di Alexei è un campanello d’allarme. Ma la vita di Aleksej è anche la prova che anche dopo la notte più lunga, l’alba arriverà. Dopo la notte puzzolente di Putin, ci sarà un’Ucraina libera e sovrana, e ci sarà una Russia libera.