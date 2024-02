globalist Modifica articolo

17 Febbraio 2024 - 16.25

ATF

Voci dall’Israele che resiste alla deriva bellicista. Voci di donne coraggiose. Come Ora Peled Nakash, veterana dei riservisti, imprenditrice agricola e attivista sociale.

Scrive su Haaretz: “Ci troviamo in tempi difficili e tristi in cui è difficile chiedere un cambiamento. Israele si trova ad affrontare la crisi più profonda di sempre. Il terribile fallimento del governo del 7 ottobre non si è concluso con la tragedia di quel giorno e la catastrofe non si è limitata alle comunità al confine con Gaza.

Più di 100.000 persone non sono potute tornare a casa da quel sabato di sangue. Il governo ha anche alimentato il disastro economico continuando a gestire il bilancio statale per favorire i propri gruppi di interesse, provocando un declassamento del rating creditizio di Israele.

Le ultime settimane hanno visto anche un deterioramento delle relazioni estere del paese. Dopo che la maggior parte del mondo occidentale e gran parte del mondo arabo si sono schierati al nostro fianco nel momento più buio, gli estremisti del governo hanno deciso di distruggere la nostra più grande risorsa strategica – i legami con gli Stati Uniti – per qualche titolo di giornale.

Soprattutto, abbiamo assistito al completo abbandono degli ostaggi, mentre alcuni politici stanno conducendo una campagna di intimidazione e calunnia contro le famiglie che lottano per il ritorno dei loro cari.

Sulla scia della nostra terribile tragedia, gli israeliani meritano la possibilità di rieleggere la propria leadership. Questo era vero la mattina dell’8 ottobre ed è vero anche oggi.

Ma non è questo il motivo per cui dovremmo scendere in piazza. In circostanze normali, le elezioni avrebbero potuto aspettare mesi fino al completamento della missione militare. Ma la situazione è tutt’altro che normale e un’elezione generale il prima possibile è una necessità esistenziale per Israele. Quando vediamo che i nostri leader scelgono di condurci nell’oblio, rischiando vite umane e non assumendosi responsabilità, ogni cittadino ha l’obbligo di agire per traghettare Israele verso lidi sicuri.

Il governo sta mostrando la direzione in cui vuole portare il paese: Annettere la Striscia di Gaza per creare insediamenti per placare la fazione messianica del governo, danneggiare ulteriormente l’economia per mantenere la coalizione e demolire la partnership con l’Occidente. In cambio, rafforzerebbe la sua base politica e approverebbe una legge che elimina le bozze per la comunità ultraortodossa in modo da poter continuare a rubare i fondi della coalizione.

Questa è la direzione che Israele sta prendendo, una direzione che porterà alla distruzione del contratto democratico di Israele. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che ciò accada.

Gli amici di Kfar Azza, uno dei kibbutzim più colpiti quel sabato di sangue, mi hanno insegnato un detto saggio e importante: La speranza muore per ultima. Ecco perché mi sono unito alle manifestazioni di giovedì sera davanti alle case dei legislatori della coalizione per chiedere che venga fissata una data per le elezioni.

Dobbiamo tutti far sentire la nostra voce. Per quasi un anno abbiamo combattuto per la democrazia; la nostra lotta per il carattere della nostra nazione è stata determinata ma non violenta. Ora siamo impegnati in una battaglia ancora più importante: quella per salvare il Paese da un governo che ci sta portando, a occhi aperti, verso il baratro.

Una linea retta collega i giorni successivi al 7 ottobre – quando ci siamo messi a salvare uomini e donne dall’inferno – le centinaia di progetti di volontariato avviati dopo il disastro e la decisione di scendere in piazza per il futuro di Israele. Se l’anno passato ci ha insegnato qualcosa, è che non possiamo fare affidamento sui nostri leader per prendere le decisioni giuste: dobbiamo indicare la strada da seguire. Senza di noi, i leader sceglieranno ancora una volta interessi ristretti rispetto a quelli nazionali; preferiranno incitare e dividere piuttosto che riunire e unire.

Il futuro di Israele sarà deciso nelle strade delle sue città e fuori dalle case dei suoi funzionari eletti. Se non ci saranno immediatamente nuove elezioni, c’è il pericolo che Israele entri in una nuova fase che porterà a un futuro buio.

Se ci saranno le elezioni, potremo ricostruire Israele dalle sue rovine. Dovremmo concentrarci sull’accelerazione delle elezioni in modo da poter votare un leader che rappresenti fedelmente il bene della nostra nazione, il bene che proviene da tutte le parti della società israeliana”.

Quel riferimento che fa vacillare le coscienze

Così Carolina Landsmann sul giornale progressista di Tel Aviv: “Si dice che il 7 ottobre sia stato un Olocausto. In altre parole, gli ostaggi si trovano nella versione di Auschwitz della Striscia di Gaza. Ma se è così, dobbiamo chiederci quanto segue: Come è possibile che Israele se ne stia con le mani in mano e non faccia tutto il necessario per liberare gli ebrei da Auschwitz? E non dire che la guerra è l’unico modo per liberare gli ostaggi. Secondo i media, da 30 a 50 di loro sono già morti.

A cosa servono i sorvoli dell’aviazione israeliana su Auschwitz, la Marcia dei Viventi, le gite scolastiche in Polonia, le Giornate della Memoria, le sirene, gli slogan “mai più” e “in un luogo dove non ci sono uomini, sii uomo”, l’insistenza con cui ogni diplomatico che viene in Israele visita lo Yad Vashem? al momento della verità, quando la storia ha prodotto circostanze che gli israeliani definiscono un Olocausto – e non una metafora – e 134 ebrei sono stati imprigionati per più di quattro mesi nell’Auschwitz di Gaza, Israele è disposto ad abbandonarli alla morte a causa di ogni tipo di calcolo sul prezzo?

Certo, sarebbe una cosa se il governo promettesse che distruggere Hamas porrebbe fine a tutte le guerre. Ma il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto chiaramente che vivremo di spada per sempre. Se abbiamo il resto della nostra vita per combattere, perché non possiamo fermarci, riportare a casa gli ostaggi e poi, alla prossima occasione – magari dopo aver estromesso il governo responsabile del peggior disastro nella storia del Paese – riprendere a combattere?

Un’opinione popolare ritiene che gli oppositori dell’accordo antepongano il benessere generale a quello degli ostaggi. Secondo questa opinione diffusa, mentre le famiglie degli ostaggi pensano solo ai loro cari, gli oppositori dell’accordo pensano al bene del Paese. Ma queste sono un po’ di stronzate da sionisti religiosi.

In realtà, gli oppositori dell’accordo si preoccupano del proprio culo a spese della vita degli ostaggi. Sono dei codardi. Non vogliono liberare qualcuno che un giorno potrebbe diventare il loro assassino (come il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, che è stato liberato nell’accordo per il soldato rapito Gilad Shalit). Temono che se l’esercito non distruggerà Hamas, Hamas attaccherà di nuovo e li ucciderà.

Di conseguenza, vogliono annientare Hamas, anche se ciò richiede l’annientamento degli ostaggi. Sono disposti a sacrificare gli ostaggi nella Auschwitz di Gaza per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza. Non hanno in mente il benessere generale o il bene del Paese, ma il loro personale sionismo religioso.

La leader veterana dei coloni Daniella Weiss ne ha dato un esempio agghiacciante quando è apparsa in un programma televisivo dopo una recente conferenza sul reinsediamento di Gaza e l’espulsione dei suoi residenti palestinesi, che ha contribuito a organizzare. Alla fine dell’intervista, quando alcuni parenti degli ostaggi sono entrati in studio, ha insistito per dire qualcosa contro l’accordo.

“C’è un modo per far uscire tutti gli ostaggi”, ha urlato questa pazza che, in qualsiasi paese normale, sarebbe stata allontanata a suon di botte se solo si fosse avvicinata a uno studio televisivo. “È quando ci rendiamo conto che il mio bambino ha la precedenza sul bambino del nemico. E quindi il figlio del nemico non riceverà nulla, nessun aiuto umanitario, se non l’aria per respirare”.

Shay, la figlia dell’ostaggio Ron Binyamin, ha risposto che secondo lei chi non ha parenti in ostaggio a Gaza non ha il diritto di esprimersi sull’accordo, perché non può capire l’inferno che stanno vivendo le famiglie degli ostaggi. Weiss ha iniziato a urlare e ha insistito sul fatto che anche lei vive in questo inferno. “Come fai a sapere che ora non verrò rapita?”, ha chiesto.

Weiss cerca di usare il suo ipotetico futuro rapimento come contrappeso alle vite degli ostaggi reali, che stanno per finire. Invece di salvare le vite dei veri ostaggi, la “nonna dei giovani delle colline” vuole salvare il suo sedere di colono da qualsiasi cosa possa accadere a lei, visto che sostiene il trasferimento degli arabi in “tutti i tipi di paesi”.

Infine, se centinaia di anni di dibattiti talmudici ci hanno portato al punto di discutere sull’opportunità di sacrificare gli ostaggi come se si trattasse di un dilemma morale, allora non è solo lo Stato ad essere fallito. Anche l’intero modo di pensare ebraico è fallito”.