Israele, tra genocidio e deportazione: il futuro di Gaza tra l'Aja e il Congo

globalist Modifica articolo

4 Gennaio 2024 - 16.13

ATF

In una “guerra unanime”, per usare una efficace definizione di Gideon Levy, per fortuna si levano ancora voci critiche di chi non ha chiuso gli occhi di fronte al genocidio in atto a Gaza. Voci libere, indipendenti, coscienza critica di un paese, per non parlare del governo, che sembra aver smarrito, dimenticato, cancellato, la coscienza di sé, della propria storia, della genesi stessa (la Shoah) della nascita dello Stato d’Israele.

Coscienza smarrita

Per fortuna c’è Haaretz, e i suoi analisti. Che sanno andare, con intelligenza, coraggio e passione, controcorrente. Globalist si onora di farne da amplificatore in Italia, e non da oggi, ma da anni.

Analisti coraggiosi, come Uri Misgav.

“Nessuno – scrive – ha idea di quale sarà l’immagine del “giorno dopo” a Gaza. Il governo e l’uomo che lo dirige si sono rifiutati per tre mesi di affrontare l’argomento. È più facile diagrammare il giorno dopo per Israele: saremo più lebbrosi, odiati e perseguitati che mai. Gli israeliani ora vivono in un film, una bolla sigillata progettata dal corrispondente militare di Channel 12 Nir Dvori e dal portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Non hanno idea di ciò che abbiamo lasciato a Gaza e di ciò che viene detto di noi nel mondo. Comandanti e soldati che combattono a Gaza stanno parlando di una distruzione senza precedenti. Sulla totale mancanza di moderazione che avevano conosciuto in passato.

Su una situazione che quando finalmente identificano un raro terrorista che emerge dal sottosuolo e fugge a casa, semplicemente abbatte l’edificio con l’aiuto dell’aeronautica Il corrispondente senior del Wall Street Journal Yaroslav Trofimov ha detto questa settimana: “La parola ‘Gaza’ sarà ricordata negli annali della storia come la parola “Dresda”

Il conto verrà inviato. È una questione puramente strategica, che va oltre le questioni morali ed etiche (che dovrebbero avere spazio anche in una società avanzata, liberale e amante della vita). Ma anche a livello di puro interesse israeliano, sembra che nessuno nella scala politica o militare sia abbastanza saggio e coraggioso da vedere se questa questione è anche pesata sulla bilancia.

A questo proposito, è molto significativo che la prima richiesta presentata contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia all’Aja a sia stata del Sudafrica; ricordano ancora com’era essere una potenza regionale e persino nucleare, ricca e fiorente rispetto ai suoi vicini falliti, ma ancora lebbrosa e isolata.

L’istanza dettaglia dettagliata di imputazione attribuisce a Israele “con i suoi atti di commissione e omissione” il sospetto di genocidio a Gaza e dà ampio peso (otto pagine intere) al clima che lo ha permesso e preparato, secondo il firmatario.

In verità, questo è un documento affascinante e deprimente, al di là del bibbling e della pratica legale. Cita dozzine di citazioni, commenti e azioni di noti israeliani provenienti da una serie di campi. Benjamin Netanyahu, che ha parlato dell’estinzione di Amalek, appare accanto a Eyal Golan, che ha dichiarato sul Canale 14: “Spazi Gaza, non lasciare nessuno lì”.

Isaac Herzog, fotografato mentre firma un proiettile d’artiglieria, è menzionato insieme alla pop star Kobi Peretz, che ha ballato con i soldati cantando “Let their village burn”. Il ministro dell’Agricoltura Avi Dichte che ha dichiarato che Israele sta portando avanti la Nakba a Gaza, viene presentato insieme a Yinon Magal, che ha partecipato con entusiasmo a un video con soldati che cantano: “Sradicherò il seme di Amalek” e dichiarando che non ci sono civili innocenti a Gaza.

Va avanti all’infinito. Il ministro Amichai Eliyahu con la sua bomba atomica e le riflessioni paranoiche del deputato Nissim Vaturi. I tweet inquietanti del deputato Tally Gotliv e le elucubrazioni sullo sterminio di massa di Eliyahu Yossian. I foschi disegni del ministro delle finanze Bezalel Smotrich e del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, e le fantasie malate dei parlamentari Boaz Bismuth e Galit Distal Atbaryan.

Il parlamentare Moshe Saada ha perso il treno della citazione perché la petizione è stata presentata un giorno prima che dichiarasse: “Come è chiaro a tutti oggi che la destra aveva ragione sulla questione palestinese, oggi è semplice: ovunque tu vada, ti dicono di ‘distruggerli'”.

Questa orribile immagine della società bestializzata e del dialogo pubblico è stata squadernata davanti ai nostri occhi da quel maledetto sabato. La barbara invasione dei jihadisti musulmani, assetati di sangue, ha presentato a Israele una sfida molto difficile: come rispondere con il giusto potere strategico e deterrente pur preservando un’ombra di umanità e la capacità di distinguere tra i terroristi e la popolazione in cui operano. Come battere i nostri nemici senza diventare come loro. Abbiamo totalmente fallito in questo e il prezzo sarà doloroso”.

Il presidente che autografa la bomba

Annota, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Netta Ahituv: “La scorsa settimana, una foto ha fatto il giro dei social media: quella che mostra il presidente Isaac Herzog che scrive la frase “Mi affido a te” su una bomba da sganciare su Gaza. È circondato da soldati sorridenti in quella che sembra una scena gioiosa.

Se Israele avesse dichiarato ufficialmente che l’obiettivo della guerra attuale fosse “vendetta”, nel senso più brutale e primitivo del termine – fare del male a tutti coloro che rappresentano Hamas ai nostri occhi; cioè tutti i gazawi, compresi i bambini piccoli – forse ci sarebbe il posto dovuto all’immagine del presidente che sta firmando bomba che sta per distruggere e uccidere persone che non fanno necessariamente parte di Hamas.

Finché questo non è l’obiettivo dichiarato di Israele, non c’è una buona ragione per pubblicizzare una foto che mostra il nostro presidente, che dovrebbe rappresentarci come una figura distinta e statista, per essere il nostro re Carlo III, celebrando la distruzione quasi certa e uccidendo insieme a un gruppo di soldati.

Qualei dea di statista c’è nella firma di un ordigno letale, che agli occhi del mondo rappresenta il più grande peccato di Israele in questa guerra: seminare devastazione a Gaza e uccidere innocenti. Non è venuto in mente a Herzog che quella bomba poteva mutilare e uccidere bambini piccoli, il cui unico peccato era nascere a Gaza, il posto peggiore al mondo in cui crescere in questo momento?

Un altro video hard-to-watch che ora fa il giro sui social media mostra quattro bambini, una femmina e tre maschi, all’incirca di età compresa tra i tre e i sette anni. Sono sdraiati stipati insieme su un letto d’ospedale singolo. Un bambino ha spazio solo per la parte superiore del corpo sul letto, e le sue gambe pendono sul lato del pavimento.

Tutti e quattro hanno ustioni visibili, due con ustioni al viso. I capelli di uno sono bruciati e tutti hanno ferite sulle mani e sui piedi. Il bambino con i capelli bruciati si contorce continuamente nel dolore. Grida in un lamento sottile senza sosta, alzando le braccia e muovendole, e poi le sue gambe si alzano, e continua a contorcersi e urlare – dal dolore o dalla paura, è difficile da dire.

La didascalia dice: “Un certo numero di bambini sono stati feriti con ustioni quando una casa nel campo profughi di Nuseirat è stata bombardata”. Ci sono stati rapporti secondo cui l’esercito israeliano ha bombardato il campo profughi, colpendo alcuni edifici residenziali e causando vittime.

A un certo punto del video, le mani di un adulto, che indossa guanti di gomma, possono essere viste mentre cerca di calmare il ragazzo. L’impotenza dell’adulto è evidente dal modo in cui si muovono le sue mani; il suo viso non si vede. Mi sono ritrovata a pregare che qualcuno desse a questo povero bambino degli antidolorifici, e che sarebbe stata solo una questione di pochi istanti prima che le droghe alleviassero almeno un po’ la sua sofferenza.

Dopo la preghiera, arrivò l’improvvisa insorgenza di nausea. All’inizio, non ho capito perché. Poi mi sono ricordata: quella foto di Herzog che firmava la bomba. Il pensiero che la bomba firmata dal presidente di Israele possa aver causato l’inferno che ha bruciato quei bambini innocenti mi ha fatto girare lo stomaco”.

Un editoriale coraggioso

Scrive Haaretz: “L’istanza presentata dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia all’Aia con l’accusa ad Israele di genocidio e la richiesta di procedere per questo crimine contro lo stato è un campanello d’allarme per Israele.

Il Sudafrica cita ampiamente le sofferenze inflitte ai civili nella Striscia di Gaza, tra cui la fame degli abitanti e la terribile situazione umanitaria. Inoltre, il “genocidio” non è definito solo come gli atti che un certo stato compie, ma anche come l’intento di portare alla distruzione di una parte sostanziale di un certo gruppo.

Il fatto che Israele sia guidato dal governo più estremista della sua storia, i cui membri parlano di “spazzare via Gaza”, discutono apertamente l’idea del trasferimento forzato della popolazione palestinese che vi risiede e incitano ad occupare la Striscia di Gaza e a costruire insediamenti in essa essa; il fatto che il dibattito pubblico all’interno di Israele “normalizzi” l’uccisione di 50.000 o 100.000 residenti di Gaza, la fame di una popolazione e la trattenuta degli aiuti umanitari come strumento di pressione su Hamas sono suscettibili di aiutare la corte dell’Aia ad attribuire a Israele l’intenzione genocida.

Gli israeliani non si sentono. Dall’inizio della guerra, i legislatori e i membri del gabinetto hanno ripetutamente fatto dichiarazioni che potrebbero essere viste come indicative di un’intenzione di compiere crimini contro l’umanità. Martedì il deputato Moshe Saada del Likud ha detto: : “E’ chiaro a tutti oggi che la destra era nel giusto sulla questione palestinese, ora è semplice, vai ovunque [e] ti dicono di ‘distruggerli'”.

Mercoledì si è tenuto un dibattito alla Knesset che ha inquadrato l’obiettivo: l’emigrazione palestinese dalla Striscia di Gaza e l’insediamento degli ebrei in quel territorio “bonificato”. Il deputato Tzvi Succot ,del partito del Sionismo religioso, ad esempio, ha detto: “Almeno la Striscia settentrionale dobbiamo prima di tutto conquistarla, annetterla, radere al suolo tutti gli edifici e costruire insediamenti”

Quando il ministro delle finanze Bezael Smotrich proclama: “Se ci sono 100.000 o 200.000 arabi a Gaza e non 2 milioni, l’intera discussione sul “giorno dopo” sarà diversa”; quando il ministro Orit Strock si scaglia contro l’Idf per il presunto rifiuto dei piloti di bombardare i civili; quando il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir chiede “un progetto per incoraggiare l’emigrazione dei residenti da Gaza”; quando il ministro Amichai Eliyahu dice che “sganciare una bomba atomica su Gaza è un modo per chiudere la partita” – gli israeliani possono respingere queste cose come populismo a buon mercato, ma il mondo le prende sul serio.

La strategia di difesa di Israele sarà quella di dimostrare che sta facendo tutto il possibile per prevenire danni a civili innocenti, che spesso consente aiuti umanitari nella Striscia e agisce solo contro Hamas.

Ma il modo più efficace per allontanare da noi l’accusa di genocidio è quello di rimuovere dal governo coloro che incitano a crimini di guerra. Questo è l’unico modo per convincere il mondo che le idee squilibrate che stanno diffondendo non riflettono la realtà. Questo deve essere fatto con urgenza, prima che la posizione di Israele sia quella di un criminale di guerra”.

Fuori da Gaza

Israele sta trattando il resinsediamento dei profughi della Striscia di Gaza con Paesi africani e arabi. In particolare – secondo quanto riporta The Times of Israelcitando fonti governative – il governo ha parlato della questione con il Congo che si sarebbe detto “disponibilie” così come altri Paesi di cui non è stato fatto il nome. Per quanto riguarda il mondo arabo invece – spiegano le stesse fonti – sarebbero in corso interlocuzioni con l’Arabia Saudita.

La conferma è stata data all’edizione in ebraico del Times of Israel, Zman Israel. Il quotidiano scrive che ci sono contatti segreti tra la coalizione di Netanyahu e il Congo. E, stando alle indiscrezioni, proprio quest’ultimo Paese si è dimostrato intenzionato ad aprire all’accoglienza. “Siamo in trattative con altri Stati“, è la dichiarazione di una fonte del gabinetto di sicurezza.

Intanto ieri la Francia ha criticato le parole dei due ministri israeliani, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, che nei giorni scorsi hanno sostenuto il reinsediamento dei palestinesi fuori da Gaza. “La Francia ricorda che il trasferimento forzato di popolazioni costituisce una grave violazione del diritto internazionale”, ha affermato il ministero degli Esteri francese in una nota. “Non spetta al governo israeliano decidere dove i palestinesi debbano vivere nelle loro terre. Il futuro della Striscia di Gaza e dei suoi abitanti sarà parte di uno Stato palestinese unificato che vivrà in pace e sicurezza accanto a Israele”, ha aggiunto il Quai d’Orsay. Secondo Parigi, le dichiarazioni di Smotrich e Ben Gvir “alimentano le tensioni”.

L’intervento francese segue quello degli Usa. Il Dipartimento di Stato americano in una nota ha stigmatizzato le parole dei ministri israeliani. Il portavoce Matthew Miller ha parlato apertamente di “retorica provocatoria e irresponsabile”. “Ci è stato detto ripetutamente e costantemente dal governo israeliano, compreso il primo ministro, che tali dichiarazioni non riflettono la politica del governo israeliano. Dovrebbero fermarsi immediatamente”. E ancora: “Siamo stati chiari, coerenti e inequivocabili sul fatto che Gaza è terra palestinese e rimarrà terra palestinese, senza che Hamas abbia più il controllo del suo futuro e senza gruppi terroristici in grado di minacciare Israele”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato. “Questo è il futuro che cerchiamo nell’interesse di israeliani e palestinesi, della regione circostante e del mondo”.

Parole che non scalfiscono i propositi di chi oggi governa Israele. Propositi colonizzatori. Propositi criminali.