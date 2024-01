Gaza, la guerra "perpetua" che oscura il colpo di stato

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

1 Gennaio 2024 - 19.53

A Gaza il 2024 sarà un anno di guerra. Senza speranza. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha indicato nel suo discorso di Capodanno che il conflitto potrebbe continuare per tutto il 2024. «Gli obiettivi della guerra richiedono combattimenti prolungati e ci stiamo preparando di conseguenza. Stiamo pianificando saggiamente la gestione delle forze che operano sul campo, guardando al sistema delle riserve, all’economia, al rifornimento delle forze e continuando i processi di addestramento al combattimento nell’Idf». Dopo aver annunciato che alcuni riservisti chiamati a unirsi alla guerra israeliana a Gaza sarebbero tornati alle loro famiglie e al lavoro questa settimana, Hagari ha continuato dicendo:« Questi adattamenti sono progettati per garantire la pianificazione e la preparazione per la continuazione del 2024: l’Idf deve pianificare in anticipo, comprendendo che saremo tenuti a svolgere ulteriori compiti e guerre durante quest’anno».

Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato che la guerra continuerà per «molti altri mesi» e che Israele assumerà il controllo del lato di Gaza del confine con l’Egitto.

La guerra per oscurare il colpo di stato

Così Rogel Alpher per Haaretz: “ Il colpo di stato giudiziario del primo ministro Benjamin Netanyahu ha cambiato forma, ma non è scomparso. Il pensiero che fosse scomparso, che fosse storia, si è dimostrato un pericoloso punto cieco. E così era il pensiero che sarebbe stato necessario ricominciare ad affrontarlo solo dopo la guerra. Sì, il colpo di stato è già arrivato. O più precisamente, non è mai andato da nessuna parte. Sta avvenendo proprio in questo momento.

Dobbiamo prestare attenzione al fatto che c’è un consenso virtuale nel paese sull’idea che il 7 ottobre il vecchio ordine israeliano è stato distrutto e uno nuovo stabilito, un nuovo percorso con nuovi principi. Quello che prima era non lo sarà più. Questo è il significato delle critiche secondo cui alcuni politici non hanno afferrato il cambiamento – o forse sarebbe più accurato dire la “riforma”? – che si è verificato sulla scia del 7 ottobre.

Le parti litigiose si accusano a vicenda di non aver imparato le lezioni, ma nessuno contesta che la storia israeliana sia divisa prima e dopo il massacro e che il 7 ottobre è il giorno in cui si è verificata la rivoluzione, il giorno che ha cancellato tutto ciò che era successo prima.

La domanda è: qual è esattamente la rivoluzione avvenuta quel sabato quando Hamas ha perpetrato il massacro? Qual è la sua natura? Quale nuovo ordine cerca di creare? Qual è la sua visione?

In effetti, la rivoluzione del 7 ottobre è apparentemente – ma solo apparentemente – reazionaria in sostanza, una controrivoluzione contro il colpo di stato giudiziario. Apparentemente, è l’antitesi dello scisma e della divisione causati dallo sconvolgimento e dalle massicce proteste contro di esso, di quella guerra civile sui valori tra il campo pro-democrazia e il campo pro-dittatura, tra liberali e bibi-isti.

Questo perché la sua visione aperta è l’unità ad ogni costo, l’unità come valore supremo, esistenziale e ideologico, qualcosa di essenziale per la sopravvivenza, una necessità nazionale di fronte alla minaccia dell’annientamento.

Ma la guerra è una condizione necessaria per l’esistenza di questa unità. La guerra richiede unità, ed è essenziale per l’unità. Senza di essa, divamperebbe una guerra civile. E la visione della rivoluzione del 7 ottobre sostiene che senza unità, Israele sarà sconfitto dai suoi nemici. Da questo, ne consegue che la guerra e l’unità sono la stessa cosa. Senza di loro, lo stato sarà distrutto.

Di conseguenza, la necessità della guerra è perpetua. Una società mobilitata per la guerra eterna è una società forte e coesa. Questa è la visione. La visione è che la spada divorerà per sempre perché la spada che divora ci rende forti e coesi.

La guerra è eterna e il suo orizzonte è illimitato: la Striscia di Gaza, la Cisgiordania, il Libano, lo Yemen, l’Iran. Ma quando uno stato di guerra è la norma e uno stato di emergenza diventa routine, questo indebolisce naturalmente i meccanismi della democrazia. Questo non è il momento di tenere le elezioni, né è il momento di criticare il governo e l’uomo che lo dirige.

La guerra mina anche i valori liberali e umanistici. Questo non è il momento dei diritti umani. Questo è il momento del nazionalismo radicale e della crudeltà brutale.

L’unità fornisce una copertura sottile per la crescente egemonia dei valori del colpo di stato giudiziario: razzismo e supremazia ebraica, annessione della Cisgiordania, , rinuncia allo stile di vita liberale occidentale, intensificazione del sentimento religioso, tradimento dei principi della Dichiarazione di Indipendenza e dell’assimilazione ideologica nell’ambiente antidemocratico, teologico e fascista del Medio Oriente.

Il vecchio ordine che è in vigore da quando è iniziato il paese è cambiato. Ecco perché Netanyahu sta flirtando con questo chiamando questo “la guerra della Genesi”. È una ripresa del paese basata sui valori del colpo di stato del ministro della Giustizia Yariv Levin. Anche i soldati da combattimento chiedono l’unità come obbligo morale nei confronti dei caduti, un dettato del santo lutto.

Molte persone chiedono dove sia scomparsa la leader della protesta Shikma Bresslerquando è iniziata la guerra. La risposta è che Bressler ha cessato di essere “presentabile”. L’unità . Unity è stato acquistata al prezzo di silenziare lei e tutto ciò che rappresenta – il prezzo di una dittatura ideologica”.

Il prezzo della disumanità

Ne scrive, con sapienza e sensibilità Zvi Bar’el sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “Immagini e filmati provenienti dalla Striscia di Gaza e i rapporti dei media arabi e globali (del tipo che praticamente non esiste in Israele) parlano di carestia, malattie, sete e una grave carenza di medicine e attrezzature mediche. Alle stazioni di distribuzione del cibo, centinaia di bambini piccoli stanno in lunghe file in mezzo a un’orribile folla, tenendo pentole, tazze, casse di plastica e secchi per il cibo disponibile.

Gli abitanti di Gaza parlano di come stanno raccogliendo le erbacce per preparare i pasti per i loro figli. Le madri che hanno appena partorito non possono allattare i loro bambini perché loro stesse sono così affamate e deboli. Le persone anziane che non hanno la forza di arrivare ai centri di distribuzione improvvisati rimangono nelle loro tende o in rifugi di fortuna, aspettando che qualcuno porti loro mezza pita.

Tutto questo può essere riassunto da una singola frase scioccante pronunciata dal capo economista del Programma alimentare delle Nazioni Unite, Arif Husain: “La complessità, l’entità e la velocità in cui questa crisi si è svolta sono senza precedenti”. Per molti israeliani – tra cui alti funzionari, giornalisti e ‘influencer’ – questo è motivo di festa. Qualsiasi allentamento dell’assedio e qualsiasi aumento del numero di camion che forniscono aiuti a Gaza mette a dura prova lo sforzo bellico. Nei giorni scorsi, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha annunciato la nomina di Sigrid Kaag come coordinatore senior umanitario e di ricostruzione delle Nazioni Unite per Gaza. La sua nomina ha creato una tempesta di proteste perché Kaag è “pro-palestinese” ed è sposata con Anis al-Qaq, che una volta era ministro dell’Autorità palestinese e ambasciatorice in Svizzera. Agli occhi di coloro che sono a favore della fame, questo è sufficiente per dimostrare ancora una volta che l’Onu è di parte. La nomina di Kaag segue una risoluzione del Consiglio di sicurezza annacquata la scorsa settimana che invita Israele a intensificare gli aiuti umanitari e consentire che le consegne a Gaza siano in modo più rapido ed efficiente.

Ma non importa affatto chi supervisiona lo sforzo per conto delle Nazioni Unite, purché gli importi che raggiungono Gaza soddisfino circa il 10 per cento del bisogno. Questo rimane il livello, anche dopo che Israele ha permesso ai camion di entrare al valico di Karim Shalom quasi raddoppiando così il loro numero da 100 a 190 al giorno. Secondo il programma alimentare delle Nazioni Unite, la maggioranza assoluta degli oltre due milioni di residenti della Striscia di Gaza soffre di insicurezza alimentare. Se non ci sarà un cambiamento drammatico nella portata degli aiuti entro febbraio, circa la metà di essi scenderà al livello più basso nella classifica dell’insicurezza alimentare, il che significa un’emergenza acuta.

Le cifre sulla fame e la povertà – specialmente se la fonte è palestinese – rendono una storia confusa, nebulosa e spesso controversa. Non mostrano i volti e i corpi di coloro che soffrono la fame o di malattie e lesioni. Ma se il governo israeliano non è commosso dalle condizioni a Gaza, dovrebbe essere preoccupato per le conseguenze legali che possono avere. Questa settimana, il ministero degli Esteri palestinese ha chiesto alle Nazioni Unite di dichiarare ufficialmente che c’è una carestia a Gaza che mette in pericolo la vita dei residenti e di affidare la responsabilità del “genocidio per fame” a Israele. In altre parole, Israele sta commettendo un crimine di guerra.

La Convenzione di Ginevra vieta di morire di fame una popolazione come mezzo di guerra. È vietato attaccare, distruggere o rendere inadatti all’uso mezzi essenziali per l’esistenza di una popolazione civile, compresi prodotti alimentari, aree agricole, acqua potabile e impianti di irrigazione. Nel 1998, la Corte penale internazionale ha definito l’uso della fame come mezzo di guerra nei conflitti internazionali come un crimine di guerra.

Nel 2019 sono stati inseriti due protocolli aggiuntivi che hanno definito i crimini di guerra per includere l’uso della fame nei conflitti non internazionali, come quelli tra un governo e gruppi ribelli. Naturalmente, queste clausole hanno dato origine a molte interpretazioni giuridiche contrastanti. Uno dei principali punti di contesa è come dimostrare che la mancanza di cibo, acqua e medicine è dovuta a una politica intenzionale e non è semplicemente l’inevitabile risultato della guerra. Una delle interpretazioni più accettate è che le azioni della parte che causa la fame sono una prova di intenzione, anche se non sono mai esplicitamente dichiarate.

Nel caso di Israele, ha annunciato all’inizio della guerra che avrebbe bloccato l’ingresso di qualsiasi prodotto a Gaza. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha promesso che ‘non ci sarà elettricità, cibo, carburante – tutto è bloccato. Stiamo combattendo gli animali umani e agiremo di conseguenza”.

Successivamente, Israele ha bombardato il valico di Rafah, che avrebbe dovuto essere il passaggio per le merci per entrare nell’enclave. Gli attivisti a Gaza hanno riferito nel primo mese dei combattimenti che circa 30 magazzini alimentari sono stati colpiti. Israele in seguito ha ripristinato le forniture idriche, ma la maggior parte dei pozzi di Gaza sono stati resi inutili a causa della mancanza di carburante. Centinaia di negozi di alimentari sono stati bombardati e distrutti, le catene di approvvigionamento non funzionano e, nonostante il fatto che Israele abbia dichiarato parti della Gaza meridionale (principalmente Rafah) come “zone sicure”, in pratica non sono nulla del genere. È molto difficile consegnare cibo di base nella zona. Questo fornisce prove sufficienti che Israele sta intenzionalmente affamando Gaza come un modo illegale di combattere la sua guerra?

Nel 2009, Uri Blau e Yotam Feldman di Haaretz hanno riferito dell’esistenza di un documento “linee rosse” che è stato scritto quando Ehud Olmert era primo ministro. Il suo obiettivo era quello di definire ciò che dovrebbe essere permesso (ma principalmente ciò che dovrebbe essere vietato) per entrare a Gaza dopo che Hamas ha preso il controllo dell’enclave.

Dopo una lunga lotta legale iniziata dall’Ong Gisha quell’anno, i tribunali hanno permesso che il documento fosse rilasciato al pubblico. L’intero contenuto del documento è stato riportato da Amira Hass su Haaretz nel 2012.

Questo è un documento contabile spettacolare, in cui la quantità minima giornaliera di calorie che Israele deve consentire a Gaza senza rischiare la fame è stata calcolata con la precisione di una scala di diamanti. È qui che sono stati derivati i dati settimanali e mensili, che hanno poi determinato il numero di camion di soccorso che dovevano essere autorizzati a entrare.

Ciò che i contatori letterali di fagioli hanno concluso è che 170,4 camion dovevano raggiungere Gaza ogni giorno, un numero che potrebbe essere ridotto di 68,6 camion a causa della produzione agricola locale. Tenendo conto delle minori esigenze “dei bambini sotto i due anni”, il numero finale era di 101,8 camion al giorno.

Il coordinatore delle attività governative nei territori ha spiegato che i calcoli sono stati fatti per garantire che non ci fosse fame o carenza di cibo. Il minimo non è la fame.

Due settimane dopo il blocco completo imposto a Gaza all’inizio dell’attuale guerra, Israele iniziò a permettere all’ingresso di 20 camion ogni giorno (rispetto a circa 500 prima della guerra). Il numero ha continuato ad aumentare, fino a poco tempo fa ha raggiunto i 100 e poi è raddoppiato a seguito della forte pressione di Washington. A quanto pare, il calcolo del 2009 mostra che Israele ora raggiunge la soglia di prevenzione della fame stabilita nel 2007.

Tuttavia, quando la “tabella delle calorie” è stata redatta nel documento “linee rosse” – che rimarrà una vergogna eterna – circa 1,4 milioni di persone vivevano nella Striscia di Gaza. Oggi, il loro numero è stimato in 2,2 milioni. A questo, va aggiunta la completa scomparsa della produzione alimentare locale, agricola o di altro tipo. La stima del 2007 è stata utilizzata come base supplementare essenziale per il calcolo della quantità di cibo che è consentito entrare.

Israele ha affermato in passato di avere il diritto di condurre una “guerra economica” contro i suoi nemici. Ora sostiene che il blocco di Gaza mira a privare il vero nemico, cioè Hamas, di un mezzo di esistenza e quindi contribuire a distruggerlo. Ma quando limita pericolosamente l’ingresso di cibo e medicine in modo radicale, designa efficacemente l’intera popolazione come nemico. In tal modo, Israele stesso mina le proprie rivendicazioni.

Israele non è l’unico paese ad adottare misure così draconiane. Non c’è bisogno di tornare all’antichità o anche al “piano di fame” di Hitler che ha causato la morte per fame di circa 4,2 milioni di cittadini sovietici nella seconda guerra mondiale, o a Pol Pot, il dittatore cambogiano che ha usato la fame di massa come parte del suo piano per ruralizzare il suo paese. Nel 1945 gli Stati Uniti impiegarono “Operazione Starvation” – c il nome in codice – quando l’ammiraglio Chester Nimitz ordinò di piantare migliaia di mine marine intorno ai suoi porti per impedire l’ingresso di cibo.

Lo stesso club esclusivo è abitato dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno imposto un blocco completo alle aree controllate dagli Houthi, causando così la morte di decine di migliaia di persone per fame e malattie, una situazione descritta come “il peggior disastro umanitario della storia moderna”.

La fame di milioni nel sud Sudan, il blocco letale sul popolo Rohingya in Myanmar sul e l’assedio imposto dal regime di Assad su intere città come Homs, Daraa, Aleppo, che potrebbero aver assicurato la loro resa, ma non prima che la fame uccidesse decine di migliaia di persone in loro, così come l’assedio posto dalla Russia all’Ucraina […]<l a fame progettata per sottomettere un nemico, che ha ricevuto una protezione qualificata ai sensi del diritto internazionale e la punizione collettiva di ritorsione.

Ma tali confronti, che presumibilmente mostrano condizioni e circostanze simili, che portano a conclusioni identiche, non sono utili nel caso di Israele, e certamente non devono servire come giustificazione per la fame, anche se non deliberatamente presi di mira come misura di guerra contro la popolazione di Gaza. Israele potrebbe non essere turbato dagli aspetti morali dei suoi mezzi di combattimento, compresa la fame, ma come partito che combatte una guerra che dovrebbe durare ancora a lungo, dovrebbe costantemente esaminare il grado di legittimità di cui gode la guerra nella scena internazionale, e in particolare quella americana.

Nel momento in cui il presidente Joe Biden ha chiarito che giustifica e sostiene la guerra, a condizione che non violi le leggi della guerra, ha stabilito che l’aspetto umanitario sarebbe stato una parte inseparabile delle considerazioni strategiche, stabilendo così i confini della legittimità di cui Israele potrebbe godere. Nel gergo contabile, così amato dagli autori del documento “linee rosse” di 16 anni fa, il numero di calorie che entrano nella Striscia detterà il numero di giorni in cui Israele può continuare a combattere, senza essere considerato uno stato che commette crimini di guerra”.