Putin, discorso di Capodanno all'insegna della retorica turbo-nazionalista

globalist Modifica articolo

31 Dicembre 2023 - 19.48

Preroll

“Non c’è forza al mondo che possa dividere i russi e fermare lo sviluppo della Russia”. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto il suo primo discorso di Capodanno. Considerando i tanti fusi orari del Paese, le parole di fine anno dello zar di Mosca risuoneranno ogni 4 ore in una regione della vasta Federazione. Il primo, quando a Mosca erano le 13, è stato trasmesso dai canali televisivi dell’Estremo Oriente.

“Cari cittadini della Russia, cari amici – è stato il saluto di Putin – stiamo dicendo addio al 2023, molto presto entrerà a far parte della storia e dobbiamo andare avanti, creare il futuro. Nell’anno che è uscito, abbiamo lavorato sodo e fatto molto, eravamo orgogliosi dei nostri risultati comuni, ci siamo rallegrati dei nostri successi e siamo stati fermi nel difendere i nostri interessi nazionali, la nostra libertà e sicurezza, i nostri valori, che rimangono un sostegno indistruttibile per noi”, ha detto il presidente russo all’inizio del suo discorso. Putin parlava in piedi, avendo sullo sfondo il Cremlino.

“Lavorare per il bene comune ha unito la società – ha continuato – Siamo uniti nei nostri pensieri, nel lavoro e nella battaglia, nei giorni feriali e nei giorni festivi, mostrando le caratteristiche più importanti del popolo russo: solidarietà, misericordia, perseveranza”, ha proseguito.

Dynamic 1

Putin ha anche fatto appello all’esercito, “a tutti coloro che sono in un posto di combattimento, in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia”. “Siete i nostri eroi, i nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di te. Ammiriamo il vostro coraggio”, ha detto il presidente russo. Ha voluto sottolineare che l’esercito è sostenuto da “tutto il popolo” del paese.

Quindi, Putin ha aggiunto che non c’è forza al mondo che possa dividere i russi e fermare lo sviluppo della Russia. “Abbiamo ripetutamente dimostrato che siamo in grado di risolvere i problemi più difficili e non ci tireremo mai indietro, perché non c’è forza che possa dividerci, farci dimenticare la memoria e la fede dei nostri padri, fermare il nostro sviluppo”.

Dynamic 2

Per Putin, la Russia è “una grande famiglia”. “Assicureremo lo sviluppo fiducioso della Patria, il benessere dei nostri cittadini, e diventeremo ancora più forti. Siamo insieme, e questa è la garanzia più sicura del futuro della Russia. Buone vacanze a te, mia cara – ha chiuso, rivolgendosi alla sua Russia – Buon anno 2024”.

Lo scorso anno, il 31 dicembre 2022, Putin aveva registrato il messaggio circondato da militari, dal quartier generale del distretto militare meridionale della Russia.