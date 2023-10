Gaza, al-Sisi apre il valico di Rafah ma Israele dovrà far entrare gli aiuti umanitari

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 00.06

Preroll

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha accettato di aprire il valico di Rafah per consentire a 20 camion di aiuti umanitari di accedere a Gaza, ha detto Joe Biden.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Israele ha affermato che “non ostacolerà” la consegna di cibo, acqua e medicine ai civili finché questi aiuti non “raggiungeranno Hamas”.

Middle placement Mobile

Ciò avviene dopo che il presidente degli Stati Uniti ha detto agli israeliani di non commettere gli “errori” commessi dagli Stati Uniti dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, avvertendo i suoi cittadini di non lasciarsi “consumare” dall’odio per l’attacco di Hamas che ha ucciso più di 1.400 persone. .

Dynamic 1

Ha detto che dopo l’11 settembre gli Stati Uniti erano “infuriati”, in riferimento all’invasione statunitense che ha visto centinaia di migliaia di civili iracheni uccisi nella Seconda Guerra del Golfo.

“Mentre provi quella rabbia, non lasciarti consumare. Dopo l’11 settembre eravamo infuriati negli Stati Uniti. Mentre cercavamo giustizia e ottenevamo giustizia, abbiamo anche commesso degli errori”, ha affermato Biden in un potente discorso a Tel Aviv.

Dynamic 2

Biden ha attribuito l’esplosione di un “razzo vagante” lanciato da Gaza la notte scorsa contro un ospedale che si teme abbia ucciso centinaia di persone, mentre Hamas ha attribuito l’esplosione a un attacco aereo israeliano.

Israele ha affermato che l’incendio è stato causato da un razzo lanciato dall’interno dell’enclave dalla Jihad islamica palestinese.