Terrorismo, Darmanin accusa Benzema: "Ha legami con i Fratelli musulmani"

18 Ottobre 2023 - 10.24

Gerald Darmanin, ministro dell’Interno francese, ha duramente attaccato il Pallone d’oro Karim Bnzema, accusandolo di avere «legami con i Fratelli musulmani», che la Francia considera una organizzazione terroristica.

«Il signor Karim Benzema ha legami ben noti con i Fratelli Musulmani», ha detto il ministro in una intervista a CNews. Il campione, ex Real Madrid e ora in forza all’Al Ittihad, squadra del campionato saudita, è musulmano praticante e nei giorni aveva espresso su X il suo sostegno ai palestinesi nel conflitto con Israele e aveva condannato i bombardamenti nella Striscia di Gaza.