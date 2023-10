Strage all'ospedale di Gaza, la deputata statunitense Rashida Tlaib attacca Biden

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 01.00

Preroll

La deputata statunitense Rashida Tlaib ha affermato che l’amministrazione Biden è responsabile della devastante esplosione avvenuta martedì in un ospedale di Gaza che ha ucciso circa 500 palestinesi, molti dei quali erano in cura per le ferite riportate in precedenti attacchi israeliani.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Funzionari di diverse parti del conflitto si incolpano a vicenda per la devastazione – Hamas sostiene che l’esplosione è stata un attacco aereo israeliano, e Israele incolpa il gruppo militante palestinese della Jihad islamica, che nega ogni responsabilità – ma il legislatore del Michigan ha affermato che il ruolo del presidente degli Stati Uniti nella devastazione il conflitto più ampio non può essere ignorato.

Middle placement Mobile

“Questo è ciò che accade quando ti rifiuti di facilitare un cessate il fuoco e di contribuire a ridurre l’escalation”, ha scritto la signora Tlaib martedì su X. “Il tuo approccio basato esclusivamente sulla guerra e sulla distruzione ha aperto gli occhi a me e a molti palestinesi americani e musulmani americani come me. Ricorderemo dov’eri.”

Dynamic 1

Finora, i funzionari statunitensi hanno espresso un chiaro sostegno a Israele e al suo diritto all’autodifesa, chiedendo al contempo al principale alleato degli Stati Uniti di evitare vittime civili.