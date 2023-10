Le forze israeliane avevano avvertito l'ospedale al-Ahli di evacuare quattro giorni fa

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 16.03

Le forze di difesa israeliane hanno avvertito l’ospedale di al-Ahli di evacuare quattro giorni fa, hanno affermato funzionari di Gaza.

Martedì l’ospedale è stato danneggiato, uccidendo centinaia di persone.

Gaza sostiene che l’attacco è stato causato da due proiettili israeliani, mentre Israele afferma che l’ha colpita un colpo di Hamas. Youssef Abu Al-Rish, viceministro della Sanità a Gaza, ha detto che il giorno successivo all’attacco, l’IDF ha contattato il direttore dell’ospedale per criticarlo per non aver evacuato.

Hanno “detto al direttore dell’ospedale che sei stato avvertito ieri con due proiettili, quindi perché non hai evacuato l’ospedale fino a questo momento”, ha detto Al-Rish.