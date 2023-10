Guerra di Gaza, il Papa: "fare tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 10.20

Terribile, una carneficina quotidiana. “Anche oggi il pensiero va in Palestina e in Israele. Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria”. E’ l’ammonimento del Papa al termine dell’udienza generale.

“Inquieta il possibile allargamento del conflitto, mentre nel mondo tanti fronti bellici sono già aperti. Tacciano le armi, – il nuovo appello del Papa- si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini. Fratelli e sorelle, la guerra non risolve alcun problema: semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro”.