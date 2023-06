Israele, l'Autorità Palestinese va bene se è collaborazionista...

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

30 Giugno 2023 - 21.22

Israele, così faccio dell’Autorità nazionale palestinese la copertura dell’occupazione.

Gioco a incastro

Ne scrive su Haaretz Jack Khoury, tra i giornalisti israeliani che meglio conosce la realtà palestinese.

“Una delle ragioni addotte da alcuni politici, coloni e analisti per lanciare un’operazione militare nel nord della Cisgiordania è la debolezza dell’Autorità Palestinese, la sua incapacità di controllare ciò che accade nell’area. Da questa prospettiva, l’unico criterio con cui si misura l’Autorità palestinese è la sua capacità di garantire pace e tranquillità agli israeliani, compresi i coloni. Anche la responsabilità della grave crisi dei servizi sanitari palestinesi e degli scioperi degli insegnanti e dei dipendenti pubblici che non vengono pagati è dell’Autorità palestinese, ma questa parte non interessa al governo o all’opinione pubblica israeliana. È percepito come un problema interno palestinese che deriva da un’amministrazione scorretta e dalla corruzione.

Finché Israele continuerà a mantenere questa posizione, non c’è alcuna possibilità che l’Autorità palestinese si rafforzi, perché la ragione principale del suo indebolimento è ciò di cui Israele preferisce non parlare: l’occupazione.



Lo slogan “L’occupazione corrompe” non è un luogo comune, è un dato di fatto. A 75 anni, Israele si definisce uno Stato di diritto correttamente funzionante, ma mentre è militarmente ed economicamente potente, il Paese è anche chiaramente su una china scivolosa di corruzione. C’è da stupirsi che l’Autorità palestinese, istituita 30 anni fa per essere una soluzione provvisoria di cinque anni, sia macchiata dalla corruzione?

Quando è stata fondata, l’Autorità palestinese avrebbe dovuto costituire una base per le istituzioni che avrebbero governato in uno Stato sovrano con contiguità geografica in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Ma la realtà è che Gaza è scollegata a causa di una spaccatura interna palestinese che Israele è attento a preservare, e il territorio palestinese in Cisgiordania si riduce di giorno in giorno. Viste le dichiarazioni e le decisioni dei leader e dei ministri dei coloni, con l’appoggio del Primo Ministro, sembra che non ci sia nemmeno la possibilità di avanzare un qualsiasi tipo di dialogo su un processo di pace. Invece, tutto ciò di cui si sente parlare è l’espansione degli insediamenti e l’ulteriore restrizione dello spazio vitale dei palestinesi. Anche chi ha una casa non può sentirsi sicuro a causa dei violenti attacchi dei coloni, che sono diventati una routine. I servizi di sicurezza dell’Autorità palestinese non hanno l’autorità di fornire protezione ai civili. La “generazione di Oslo”, che da 30 anni aspetta uno Stato con una leadership sovrana, e la generazione successiva, quella della seconda intifada, capiscono che non c’è più un orizzonte.

Non ci sono molti in Israele o nella comunità internazionale che si preoccupano di loro, e con una PA stanca e logora e una società lacerata da profonde spaccature, l’unica via d’uscita che vedono è la lotta, anche violenta. Questo atteggiamento si riflette in ogni sondaggio interno palestinese, anche se questa lotta non ha una strategia chiara o un sostegno politico dall’alto.



Da anni Israele e altri Paesi cercano di applicare la formula della pace economica, ma anche questa idea non va da nessuna parte perché finalmente i palestinesi non muoiono di fame e il loro sogno non si limita ad essere subappaltatori degli ebrei. Se Israele vuole davvero rafforzare l’Autorità palestinese, dovrà rafforzare lo scopo per cui è stata istituita: essere una base per una giusta soluzione politica. Altrimenti, non c’è alcuna giustificazione per la sua esistenza. Al momento, l’AP è solo al servizio dell’occupazione. Per questo Netanyahu, che si oppone fermamente a qualsiasi accordo politico, ha fatto del suo meglio per sostenerla”.

Il j’accuse di Hanan

Hanan Ashrawi è stata portavoce della delegazione palestinese ai colloqui di Oslo-Washington, più volte ministra dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), la prima donna a ricoprire l’incarico di portavoce della Lega Araba, paladina dei diritti umani nei Territori. Di seguito riporto brani di una intervista concessa a chi scrive e pubblicata integralmente su un recente volume di Limes, la rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo.

Dentro e fuori Israele paventano il rischio di una terza intifada

Parlare di rischio è abbracciare la propaganda israeliana. Cosa si pretenderebbe dai palestinesi? Di dire all’occupante israeliano prego si accomodi, fate come se foste a casa vostra! Perché questo Israele continua. a fare da più di mezzo secolo: trattare i Territori palestinesi occupati come “cosa nostra”. Terre da colonizzare, da annettere come di fatto sta avvenendo. Terre su cui instaurare un regime di apartheid, definito come tale non dai Palestinesi ma da agenzie internazionali, da relatori Onu sui diritti umani, da organizzazioni israeliane come B’tselem. Nei primi 30 giorni del 2023, Israele ha ucciso 35 palestinesi. Dov’è l’indignazione? Ora questo governo estremista e razzista sta intensificando le sue misure crudeli e illegali per rendere la vita dei palestinesi ancora più impossibile. Dov’è la responsabilità?

Cosa è cambiato negli ultimi anni nel campo israeliano, osservato da una storica dirigente palestinese quale lei è?

L’opinione pubblica è cambiata. Israele ha sovrapposto un grande Israele alla Palestina e ha creato un sistema di apartheid. Lo vedo accadere ogni giorno, distruggendo le fondamenta stesse della pace Credo che il tempo sia passato per una serie di ragioni. Abbiamo bisogno di un approccio diverso. Vogliamo libertà, dignità e pari diritti. Questo cambia le carte in tavola, perché la generazione più giovane è molto più decisa ad adottare questo approccio che a trovare compromessi e a cedere pezzi di terra qua e là. Pochissime persone credono che con l’attuale governo israeliano ci sia la possibilità di una pace legittima o giusta. Si tratta di una questione di leadership. Abbiamo dei leader pronti a guardare oltre i problemi di oggi e a dire: “Forse possiamo davvero andare avanti”? Da questo punto di vista, la soluzione dei due Stati non morirà mai, finché le due parti non troveranno un’alternativa. Finora non c’è un’alternativa seria. Un solo Stato non sarà accettabile in Israele, né lo sono tre Stati che separano la Cisgiordania da Gaza. La confederazione con la Giordania richiederebbe il consenso di quest’ultima. Man mano che si procede con le possibili alternative alla soluzione dei due Stati, tutte cadono nel vuoto. Quasi come un medico che fa una diagnosi a un paziente, si rifiutano le alternative finché non si rimane con un risultato a due Stati in cui entrambe le nazioni trovano un modo per vivere come vicini.

Cosa l’ha colpita di più dell’atteggiamento della comunità internazionale?



Il silenzio assordante delle organizzazioni internazionali e dei governi di tutto il mondo di fronte alle azioni di Israele sta permettendo all’occupazione israeliana di distruggere le residue possibilità di una pace giusta e dell’istituzione di uno Stato palestinese indipendente sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale. Ogni giorno Israele riafferma il suo status di Stato canaglia che agisce con persistente impunità. Si sta facendo beffe del diritto internazionale e di tutti gli Stati che continuano a chiudere un occhio sulle sue violazioni.

Non c’è Stato al mondo che abbia calpestato tante risoluzioni Onu più d’Israele. E senza che questo comportamento abbia mai portato a un atto sanzionatorio. Neanche uno. Questa impunità internazionale incoraggerà Israele a intensificare la sua campagna di aggressione.