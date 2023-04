Le Pen sceglie Salvini e snobba Meloni: "Non sono la sua gemella, lei è filo atlantista"

globalist Modifica articolo

13 Aprile 2023 - 11.40

Preroll

Marine Le Pen, esponente e leader dell’ultradestra francese, in un’intervista a La Repubblica prende le distanze da Giorgia Meloni, che le appare troppo moderata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Non sono la sorella gemella di Meloni, resto fedele a Salvini. Resto euroscettica, e ogni giorno che passa lo divento di più. Non sono scettica sull’Europa, ma sull’organizzazione politica dell’Ue. Inoltre, la Francia ha un’eredità politica e un’indipendenza a livello internazionale. Meloni è favorevole alla Nato perché è italiana. Ci sono parti del suo progetto che non condivido. Politicamente mi sento più vicina a Matteo Salvini e non adatto il mio discorso ai risultati elettorali: sono una persona leale».

Middle placement Mobile

«Una vittoria della Russia sarebbe una catastrofe», prosegue. Le Pen plaude anche al «terzismo» di Emmanuel Macron tra Cina e Usa: «È la posizione gollista della Francia», sottolinea, aggiungendo poi: «Se fossi la Presidente, quando lo sarò, la prima cosa a cui penserei è l’interesse della Francia. Fin dall’inizio abbiamo detto: la Russia sta commettendo un grave errore attaccando militarmente l’Ucraina e violando la sua sovranità territoriale e politica – continua – Perciò farei tutto il possibile affinché la Francia promuova una risoluzione pacifica del conflitto».

Dynamic 1

Parlando sempre della presidente del Consiglio italiana, Le Pen ribadisce: «Meloni sta governando senza attirare le critiche agitate dalla demonizzazione in atto prima della sua elezione», sottolinea.

E in merito all’immigrazione: «Meloni non è la mia sorella gemella. Io voglio darmi gli strumenti per una politica dissuasiva sull’immigrazione, facendo passare con un referendum una riforma costituzionale che sottoponga l’assistenza sociale non contributiva a un certo numero di criteri, riservando gli assegni familiari ai francesi, abolendo lo ius soli».