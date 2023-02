Israele tra i rischi di una guerra civile e l'esplosione della terza intifada

globalist Modifica articolo

10 Febbraio 2023 - 18.13

Anshel Pfeffer è una delle firme storiche di Haaretz. Chi scrive lo conosce da tempo. E negli anni ho imparato ad apprezzarne il coraggio intellettuale, le capacità analitiche, la sua indipendenza di giudizio, oltre che il “dono” della scrittura. Non è un “drammatizzatore”, Pfeffer, e quando usa parole e concetti forti lo fa a ragion veduta, perché, da giornalista serio qual è, sa che le parole vanno maneggiate con cura, perché le parole possono fare male, molto male, incendiare gli animi e, a volte, armare la mano di chi – come avvenne con l’assassinio di Yitzhak Rabin – passa dalle parole ai fatti. Criminosi. Per tutto questo. L’analisi-testimonianza apparsa nei giorni scorsi sul quotidiano progressista di Tel Aviv, dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per tutti quelli che, anche in Italia, hanno a cuore le sorti democratiche d’Israele.

“In Israele, una guerra civile non è più impensabile”.

E’ il titolo dell’analisi di Pfeffer. Declinata così: “Negli ultimi giorni mi sono trovato in conversazioni che non avrei mai immaginato di fare. Poiché si tratta di conversazioni con israeliani, tutto è intonato a toni almeno semi-umoristici, ma l’argomento è mortalmente serio: i vari modi in cui una guerra civile potrebbe improvvisamente scoppiare, e chi vincerebbe.

Se il pallone si alza e inizia una guerra civile tra i sostenitori del governo di Benjamin Netanyahu e i fedeli della Corte Suprema e della magistratura, le forze dell’ordine, le agenzie di sicurezza e i militari si schiereranno? E se sì, quali? Scusatemi se non mi addentro in nessuno degli scenari dettagliati – solo a pensarci mi viene da vomitare. Sembra quasi una follia lanciarsi in queste speculazioni in un Paese di 75 anni in cui non c’è mai stato nulla di simile a un accenno di colpo di Stato militare. Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane, basate sulla coscrizione, sono ancora ampiamente considerate come un “esercito del popolo” meritocratico. Ma la gente si chiede: in caso di necessità, a chi resterà fedele questa o quella unità?

Questa settimana ricorre il mio 26° anniversario di attività giornalistica e in questa occasione mi chiedo spesso cosa avrei scritto di diverso all’inizio della mia carriera sapendo quello che so oggi. Ora mi chiedo se avevo ragione solo quattro settimane fa quando, in questa rubrica, ho scartato la prospettiva di una guerra civile.

Lunedì stavo guidando sull’autostrada Ayalon di Tel Aviv quando un cartellone elettronico ha fatto lampeggiare lo slogan “Fratelli o guerra”. La mia prima sorpresa è stata che un’organizzazione con le risorse per lanciare quel tipo di campagna stesse usando parole su un milhemet ahim, una guerra che per l’orecchio israeliano è peggiore di qualsiasi vecchia guerra civile. È una guerra tra ebrei. La seconda sorpresa è arrivata quando sono andato su internet per scoprire quale organizzazione avesse pubblicato lo slogan.



Il Jewish People Policy Institute – non molto tempo fa un think tank quasi governativo piuttosto sonnolento fondato dall’Agenzia Ebraica – è l’ultimo gruppo che ci si aspetterebbe di inserire in questa più tossica delle controversie politiche. Negli ultimi anni l’istituto è diventato più indipendente, ma sono rimasto comunque sorpreso nel vedere la sua campagna.

Il presidente dell’istituto, Yedidia Stern, mi ha spiegato che stava agendo nell’ambito del mandato dell’istituto, come recita la dichiarazione della missione del gruppo: “sostenere la coesione in Israele, tra gli ebrei della diaspora e tra Israele e la diaspora”. Ha aggiunto che, in quanto preside della Facoltà di Legge dell’Università Bar-Ilan nel 1995, quando uno dei suoi studenti assassinò Yitzhak Rabin, è in missione per evitare che la società israeliana si disgreghi.



Stern ha sottolineato che l’assassinio di Rabin e il ritiro da Gaza del 2005 sono stati i due eventi della nostra vita in cui Israele è stato più vicino alla guerra civile. Ora dice che ci siamo ancora più vicini.

Sicuramente questi due esempi della storia recente sono la prova che una guerra civile in Israele è altamente improbabile. Dopo tutto, l’assassinio di un leader è spesso letteralmente il primo colpo di una tale guerra. Ma l’uccisione di Rabin è stata condannata da tutti, tranne che da una piccola frangia di israeliani, e non è stata seguita da un crollo dell’ordine pubblico o delle istituzioni democratiche.

Allo stesso modo, il ritiro da Gaza – che gli israeliani chiamano “disimpegno” – è stato molto meno violento e dirompente di quanto molti avevano previsto all’epoca. Lo smantellamento degli insediamenti nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania settentrionale è durato solo nove giorni (inizialmente l’IDF riteneva che ci sarebbero volute fino a 10 settimane). E mentre circa un terzo degli israeliani si è opposto al disimpegno, la maggior parte dei coloni ha opposto solo una resistenza passiva e solo pochi hanno cercato di ostacolare violentemente l’evacuazione.

Quindi, perché un cambiamento costituzionale che non pre

vede che nessuno venga colpito o sfrattato dalle proprie case dovrebbe costituire un rischio maggiore di una rivolta violenta che metta gli israeliani gli uni contro gli altri?

Quando ho scritto su questo argomento quattro settimane fa, la mia argomentazione si basava su un presupposto un po’ cinico. Ho ipotizzato che alla fine, o almeno per il prossimo futuro, gli israeliani che temono profondamente che i piani di Netanyahu segnino la fine della nostra democrazia avranno un interesse troppo forte nella prosperità del Paese per rischiare di portare le cose sull’orlo del baratro. Dopo tutto, anche dopo le modifiche al sistema legale, questo gruppo rimarrebbe comunque la parte più ricca, più istruita e almeno materialmente più agiata della società. Avrebbero ancora le loro bolle sicure. Una guerra civile sarebbe possibile solo se si rischia di perdere questa sicurezza, se e quando le forze demografiche creeranno una maggioranza ebraica fondamentalista – il che richiederebbe almeno un’altra generazione.



Ciò che ho visto e sentito in prima linea nelle proteste e sui social media nelle ultime settimane mi ha portato a mettere in dubbio questa ipotesi. La paura di molti israeliani per la revisione del governo Netanyahu va ben oltre le preoccupazioni per la riduzione del rating e il crollo degli investimenti esteri. Sebbene il problema in questione sia il potere della Corte Suprema, il problema è più grande. È una paura profonda, viscerale e immediata di perdere il proprio Paese.



Un sistema giudiziario israeliano indipendente e forte è diventato un simbolo di ciò che gli israeliani relativamente liberali e certamente la maggior parte di quelli laici sentono di appartenere e di cui possono essere orgogliosi. E per quella parte del pubblico – le generazioni che hanno “dato” di più al Paese sotto forma di servizio militare, di vittime delle guerre israeliane e di tasse – il patto solenne con la nazione si sta rompendo.

Questo sentimento si riflette anche dall’altra parte. Molte persone della comunità religiosa-sionista si sono portate dietro un trauma simile per 17 anni e mezzo dal disimpegno, quando consideravano lo sradicamento delle comunità un atto imperdonabile da parte di un establishment noncurante. Ora è il momento di fare in modo che non accada mai più. Tra gli ultraortodossi c’è la sensazione che l’attuale governo, che per loro simboleggia il vero spirito ebraico, sia l’epilogo storico del finto ebraismo laico, la cui caduta è sempre stata inevitabile. Non tutti gli israeliani fanno parte di questi gruppi. Molti, da una parte e dall’altra della spartizione politica,

potrebbero facilmente convivere con un compromesso – una “riforma più morbida” in cui l’equilibrio tra la corte e la Knesset fosse ricalibrato, con almeno alcuni degli attuali partiti di opposizione che partecipano al processo.

Ma a questo punto Netanyahu e i suoi alleati non sono interessati ad alcun compromesso. Sentono che questo è il loro momento e stanno alimentando l’intransigenza da entrambe le parti. E la sensazione che questo sia un momento critico, per vincere o perdere un Paese, si è notevolmente intensificata nelle ultime settimane.

Continuo a pensare che, a conti fatti, il maggior numero di israeliani abbia ancora un interesse maggiore a mantenere la nave a galla – insieme. Ma ora ne sono molto meno sicuro di quanto non lo fossi solo quattro settimane fa”.

Così Anshel Pfeffer.

E non è il solo a temerlo.

Sangue a Gerusalemme.

Un bambino di 6 anni e un giovane di 20 anni israeliani sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti in un attacco terroristico di speronamento nei pressi del quartiere Ramot di Gerusalemme venerdì pomeriggio. Il terrorista, identificato come Hossein Karaka, un 31enne residente nel quartiere Isawiya di Gerusalemme est, si è schiantato contro una fermata dell’autobus all’ingresso del quartiere Ramot. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso poco dopo l’attacco di sigillare e demolire la casa di Karaka, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. “Ho condotto una valutazione della situazione della sicurezza e ho ordinato alle forze di sicurezza il rafforzamento, gli arresti effettuati e di agire immediatamente per sigillare la casa del terrorista e demolirla. La nostra risposta al terrorismo è colpirlo con tutte le nostre forze e rafforzare ancora di più la nostra presa sul nostro Paese. “Questa è una scena molto difficile, un terrorista che si è schiantato violentemente contro una stazione degli autobus dove c’erano molte famiglie”, ha detto Dovi Weinstern, membro della Zaka. “Quando sono arrivato lì ho visto molta commozione, immagini difficili di persone e bambini vestiti con abiti dello Shabbat sdraiati vicino alla stazione che soffrivano di gravi ferite, grida di aiuto da tutte le parti” Nelle immagini diffuse sul web si vedono diverse persone a terra dopo che un veicolo Mazda di colore blu si è schiantato contro una fermata dell’autobus vicino al sito di Nebi Samuel, in un’area abitata a maggioranza da ultraortodossi. Diversi passanti sono stati visti puntare armi da fuoco contro l’auto. Il sindaco di Gerusalemme Moshe Lion ha ringraziato le forze di sicurezza per il loro lavoro nell’indagare sull’incidente, aggiungendo “Il cuore fa male di fronte agli spettacoli difficili. Uno spregevole terrorista prende la vita di bambini e adulti innocenti solo perché sono ebrei. Questo è un altro evento che indica ad un periodo di tensione che richiede vigilanza Un account Facebook, secondo quanto riferito appartenente al terrorista, ha pubblicato una serie di post negli ultimi mesi che glorificavano Hezbollah e i combattenti palestinesi, incluso un post che definiva “eroe” il terrorista che ha condotto un attacco a fuoco al checkpoint di Shuafat l’anno scorso.

Da Gaza Hamas si è felicitato del suo attacco, che ha qualificato come “un’operazione eroica”. Anche la Jihad islamica ha pubblicato un messaggio analogo e ha incitato i palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme a moltiplicare gli attacchi.

Arrivato sul luogo dell’attentato, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha spiegato di voler presentare una legge la prossima settimana che consenta alla polizia di perquisire le case senza mandato: “Basta con l’approccio che se facciamo qualcosa li faremo arrabbiare. Basta! Ora ci sono attacchi terroristici”.

Israele, tra il rischio di una guerra civile e l’esplodere della terza intifada. Non c’è pace in Terrasanta.