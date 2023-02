Von der Leyen oggi a Kiev: "Dalla Ue sostegno incondizionato e nuove sanzioni a Mosca"

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 15.55

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev, insieme al collegio dei commissari, per incontrare il governo ucraino. Lo comunica il portavoce capo, Eric Mamer, via social. Nella giornata di oggi sono previsti anche dei bilaterali tra i commissari e i ministri ucraini. Domani si terrà, sempre nella capitale, il summit Ue-Ucraina, cui partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

“Siamo qui tutti insieme per dimostrare che il nostro sostegno all’Ucraina è più forte che mai e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno e la nostra cooperazione”.

Così in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen impegnata oggi, insieme a 15 componenti del collegio, in una riunione con il governo ucraino a Kiev.

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, anche lui a Kiev, ha evidenziato che l’assistenza fornita dall’Ue all’Ucraina, dall’inizio dell’invasione russa, ha finora raggiunto il valore di 50 miliardi di euro.

“È stato un anno di sofferenza ma che ha anche mostrato il coraggio leggendario del popolo ucraino: l’Europa è stata al vostro fianco dal primo giorno, perché il futuro del nostro continente viene scritto qui”.

Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso delle sue dichiarazioni alla stampa prima della riunione congiunta del Colleggio dei Commissari con il Consiglio dei MInistri ucraino.

“Combattete non solo per voi, perché a rischio c’è la libertà, ci troviamo davanti a una lotta fra democrazie e regimi autoritari: Putin combatte per negare un futuro all’Ucraina ma invece rischia il futuro della Russia”.

L’Ue promette nuove sanzioni: L’Unione europea intende imporre nuove sanzioni alla Russia entro il 24 febbraio, anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, ha assicurato ancora von der Leyen, in conferenza stampa. Zelensky ha chiesto di fare presto: “Oggi vediamo che il ritmo delle sanzioni in Europa è un po’ rallentato”, ha spiegato il presidente ucraino “quanto più velocemente e qualitativamente questo compito verrà svolto, tanto più vicini saremo a sconfiggere l’aggressione russa”. Mosca, ha aggiunto, perde 160 milioni di euro al giorno a causa del tetto al prezzo del petrolio.

Più vicina l’adesione all’Ue. “Quest’anno dovrebbe essere il momento in cui non ci sarà più un solo ostacolo all’avvio dei negoziati sulla piena adesione dell’Ucraina all’Ue. L’Ucraina farà la sua parte del lavoro, deve farlo e lo farà”, ha assicurato Zelensky. Ed ha aggiunto che verrà creato un piano nazionale per il riavvicinamento alla legislazione dell’Ue e ha invitato i funzionari ucraini a lavorare rapidamente per adattare la legislazione ucraina alla legislazione europea.