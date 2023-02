Il ministro della difesa di Kiev, Reznikov: "Putin non attaccherà mai la Nato, non potrebbe vincere"

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 09.23

“Vladimir Putin non attaccherà mai la Nato”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov all’emittente televisiva francese BfmTv.

“Putin sa bene che se entra in conflitto con i Paesi dell’Alleanza perde al 100%”, ha detto il ministro. “Il presidente russo presenta la sua guerra in Ucraina come una guerra contro l’Occidente e spiega che non si può vincere perché contro di loro c’è la Nato ma in realtà affronta l’esercito ucraino”, ha affermato Reznikov.

“Un edificio residenziale, un attacco missilistico, civili uccisi e intrappolati sotto le macerie. Questa non è una ripetizione della storia, è la realtà quotidiana del nostro Paese. Un Paese che confina con il male assoluto. E un Paese che deve superarlo per ridurre a zero la probabilità che simili tragedie si ripetano”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che spiega: “Al momento si parla di due morti e otto feriti a Kramatorsk. Tutti i servizi necessari stanno lavorando sul posto, trasferendo temporaneamente le persone, fornendo i primi soccorsi e rimuovendo le macerie. Sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Troveremo e puniremo sicuramente tutti i colpevoli. Non meritano pietà”.