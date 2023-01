Tel Aviv, l'opposizione in piazza contro i "golpe" giudiziario del governo Netanyahu

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

15 Gennaio 2023 - 15.24



L’Israele che si oppone al colpo di Stato è sceso in piazza. Sabato sera, alla fine di shabbat. Ecco la cronaca di Haaretz:”Sabato sera, a Tel Aviv, una folla di circa 80.000 persone, secondo le stime della polizia, ha sfidato la pioggia per protestare contro le modifiche al sistema giudiziario previste dal nuovo governo israeliano, che limiterebbero fortemente la Corte Suprema.

Proteste più piccole si sono svolte contemporaneamente a Gerusalemme, Haifa e anche nella città settentrionale di Rosh Pina. Per il secondo sabato consecutivo, i dimostranti si sono riuniti in piazza Habima per manifestare contro l’ampio piano del ministro della Giustizia Yariv Levin di rivedere il sistema giudiziario. Il piano prevede la promulgazione di una legge che consenta al legislatore di annullare la bocciatura delle leggi da parte della Corte Suprema per motivi costituzionali e l’inserimento di un maggior numero di politici nella commissione che seleziona i giudici israeliani, dando alla coalizione di governo un maggiore controllo sul processo di selezione.

Nonostante il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir abbia ordinato alla polizia, la settimana scorsa, di usare cannoni ad acqua sui manifestanti, alle 22 di sabato tali misure di controllo della folla non erano ancora state impiegate, secondo il comandante del distretto di Tel Aviv Ami Eshed.

Ha detto che la polizia non intendeva usare cannoni ad acqua o altre misure di dispersione della folla e ha aggiunto che la polizia ha permesso ai manifestanti di bloccare un incrocio vicino all’autostrada Ayalon. Eshad ha anche osservato che la protesta di sabato ha visto la partecipazione di un numero maggiore di persone rispetto a manifestazioni simili del passato.

Ben-Gvir aveva anche chiesto in precedenza di arrestare i manifestanti che bloccavano le strade e aveva detto che la manifestazione di sabato sera della scorsa settimana a Tel Aviv aveva causato “gravi danni alla democrazia”.



Il presidente della Corte Suprema in pensione Ayala Procaccia, intervenendo alla manifestazione, ha detto: “Un Paese in cui i giudici escono per protestare è un Paese in cui tutti i limiti sono stati superati”. Il riferimento è allo sciopero di un’ora indetto giovedì dai principali tribunali del Paese, durante il quale centinaia di avvocati, ex giudici e professionisti legali hanno manifestato fuori dai tribunali per protestare contro la cosiddetta riforma giudiziaria.

Giovedì scorso, tutti gli ex procuratori generali di Israele e la maggior parte degli ex procuratori statali hanno pubblicato una lettera in cui esprimevano la preoccupazione che il piano di Levin avrebbe distrutto il sistema giudiziario del Paese.



Anche l’ex ministra della Giustizia Tzipi Livni è intervenuta sabato alla protesta di Tel Aviv: “Le elezioni non danno a nessuno il potere di distruggere la democrazia stessa”, ha detto, aggiungendo che il nuovo governo di estrema destra sta “portando avanti una presa di controllo politica del Paese e sta conducendo una guerra contro le sue istituzioni democratiche”.

“Veleno versato, menzogne, diffamazione del fratello, etichettando come nemico chiunque la pensi diversamente. [Stanno facendo di tutto per farci crollare dall’interno e indebolire come società prima del grande attacco”.



“Possono chiamarci traditori, ma siamo noi a proteggere la patria da loro. Possono minacciare le manette – noi non abbiamo paura”, ha affermato Livni. Anche la deputata del Partito Laburista Naama Lazimi ha parlato alla folla: “Dobbiamo essere ovunque. Questo Paese appartiene a tutti noi, l’amore per questo luogo appartiene a tutti noi. Il fatto che [il governo Netanyahu] abbia condotto per anni una delegittimazione ben studiata non significa che Israele voglia un cambio di regime”, ha rimarcato. “Quando hanno iniziato a marcare le persone di sinistra siamo rimasti in silenzio. Poi sono passati alle persone del centro e anche noi non ci siamo sentiti a nostro agio e siamo rimasti in silenzio. Poi sono passati a quelli di destra e siamo rimasti in silenzio. E ora il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane è nemico di Israele, i giudici sono nemici di Israele e vi dico che chiunque voglia trasformare Israele in una dittatura è nemico di Israele. Noi siamo qui e insieme vinceremo”, ha concluso. Anche l’ex ministro della Difesa e attuale parlamentare dell’opposizione Benny Gantz si è rivolto ai manifestanti, pubblicando un video su Twitter in cui incoraggiava a protestare “alla Knesset… [e] per le strade” e a lottare in “tutti i modi legali per impedire un colpo di Stato”.

A Gerusalemme, circa 1.500 manifestanti antigovernativi si sono diretti verso la casa del Primo Ministro Benjamin Netanyahu nel quartiere di Rehavia, dopo aver manifestato davanti alla Residenza del Presidente, Isaac Herzog, a Talbieh.



Alla protesta hanno partecipato anche diversi israeliani che sventolavano bandiere palestinesi; uno di loro, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “Quando abbiamo visto come hanno reagito alla bandiera la scorsa settimana, abbiamo deciso che era importante. Per me si tratta di una dichiarazione morale di solidarietà con le vere vittime”, ha aggiunto il manifestante. “Vogliamo dire che la soluzione non è un altro regime di diritti privilegiati per gli ebrei, ma una soluzione più profonda”.

Una “battaglia feroce”

Yair Lapid è un uomo di centro. Fino a qualche settimana fa è stato Primo ministro di un governo che andava dalla sinistra pacifista a formazioni di destra. Oggi è il leader dell’opposizione. In un lungo articolo, impegnato e allarmante, pubblicato da Haaretz, racconta il momento drammatico che Israele sta vivendo.

“Stiamo combattendo una battaglia feroce – esordisce Lapid-. Questa è la cosa fondamentale e più importante da sapere. Il nostro impegno totale e la nostra furia sfrenata devono tradursi in un’azione politica efficace e nella capacità di raccontare una nuova storia. Questo governo deve essere rovesciato rapidamente, altrimenti sarà troppo tardi. Due calendari sono in diretta competizione tra loro: la nostra capacità di combattere questo governo e il suo potenziale di distruzione. Arriverà un momento, in un futuro non troppo lontano, in cui il danno diventerà irreversibile. Se questo governo non cade, Israele cesserà di essere una democrazia liberale; non sarà possibile riabilitare la sua struttura costituzionale. La conseguenza inevitabile sarà un esodo silenzioso delle élite economiche e tecnologiche del Paese. Cosa ci vuole, dopotutto? Un biglietto aereo, un bonifico bancario, una pagina di istruzioni per l’agente che vende la casa. È già successo in altri Paesi. La Colombia, per esempio. Un giorno le élite colombiane hanno capito che le cose non andavano bene e si sono trasferite silenziosamente a Miami. Nessuno si è accorto di quanto stava accadendo, finché il Paese non è improvvisamente imploso a una velocità mozzafiato. Il fascino di Miami minaccia anche noi. Le élite culturali e artistiche possono ancora parlare malinconicamente della grigia cupezza di Berlino, come i vecchi comunisti erano soliti poetare sulla Parigi di Maxim Ghilan, ma i soldi e i talenti tecnologici stanno già controllando Miami. Il sole è familiare, il cibo è eccellente e il governatore Ron DeSantis piace. Questa battaglia ci impone di guardare al passato tanto quanto al futuro. Dove abbiamo sbagliato, cosa ci è sfuggito, cosa è successo esattamente? Non sto parlando delle domande spavalde e autocompiaciute che i giornalisti mi lanciano ogni giorno all’inizio della riunione della fazione di Yesh Atid alla Knesset: “Perché non siete riusciti a organizzare il blocco?”. (Perché non c’è un blocco); “Vi assumerete la responsabilità della sconfitta?”. (Sì, vincendo la prossima volta) – ma di un imperterrito tentativo hegeliano di comprendere la linea di faglia della società israeliana. Quale tesi si è scontrata con quale antitesi, e ciò che stiamo vedendo ora è una sintesi o solo massicci pezzi di macerie che sporcano il pavimento delle nostre vite?



Non è la sconfitta elettorale in sé a essere così spaventosa, ma la sensazione di essere svuotati, che tutto ciò che è giusto, santo e bello nella nostra vita venga messo in ridicolo e crudamente preso a calci sul ciglio della strada. L’ebbrezza del potere dei vincitori va ben oltre i risultati delle elezioni. Hanno preso il controllo di qualcosa di molto più grande del governo o del Comitato per la Costituzione, la Legge e la Giustizia della Knesset: Hanno preso il controllo della verità. Come ogni regime antidemocratico della storia, questo è ciò che hanno sempre voluto. Non esporre la verità, ma controllarla. Per plasmarla secondo le loro esigenze, per assicurarsi che sia utile a garantire il loro dominio. Hanno capito che i fatti – i veri fatti che sono radicati in elementi come la demografia, la geografia, le relazioni internazionali, l’economia e le considerazioni sulla sicurezza – avrebbero potuto causare la loro caduta, quindi si sono imbarcati in una missione estremamente ambiziosa: cancellare la verità e creare al suo posto una verità su misura che è scollegata dal contesto, scollegata dai fatti ed esiste a sé stante. “La prossima volta avrò i media”, ha detto Benjamin Netanyahu ai suoi collaboratori dopo la prima volta che è stato cacciato dal suo incarico. È stata questa frase a generare la famosa macchina mediatica che sparge veleno, con tutte le sue oscure fonti di finanziamento: Canale 14, Galey Israel, Israel Hayom nella sua versione precedente, il Kohelet Forum, Sela Meir Press, Yaakov Bardugo e Erel Segal e il coro di portavoce, e anche la loro nuova invenzione, l'”utile intellettuale” al posto dell'”utile idiota” – intellettuali di secondo livello come Gadi Taub e Irit Linur, che hanno scambiato il loro pensiero critico per il tipo di abbraccio amorevole e ammirato che non avrebbero mai ricevuto nell’ambiente della sinistra purista.



Hanno costruito e accumulato tutti questi tipi di beni e poi hanno lanciato una spregevole offensiva di presunto vittimismo, che ha fatto sì che i canali regolari capitolassero e si inginocchiassero davanti a loro (“Netanyahu stesso chiama per lamentarsi della più piccola notizia”, mi ha detto una volta con stupore un direttore di stazione. Non gli è mai venuto in mente che c’era qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo, per non parlare dell’impatto a lungo termine sulle decisioni di redazione).



Una volta, molto tempo fa, il ruolo del giornalismo era quello di cercare la verità. Oggi, l’establishment mediatico ha perso la fiducia in se stesso come arbitro delle 8 di sera di ciò che è la verità e ciò che non lo è. Si è invece passati a un modello di equilibrio. Per ogni giornalista presente in un panel, hanno aggiunto un sostenitore di Netanyahu (corroborando così, di propria iniziativa, l’affermazione che tutti i giornalisti sono di sinistra); per ogni rivelazione giornalistica, il diritto di replica è stato esteso e allungato all’infinito. Agli spettatori sono state presentate tutte le versioni della verità e sono stati invitati a scegliere quella con cui si sentivano più a loro agio.

C’è solo un problema con questo modello: La verità non ha versioni diverse. Non esistono verità di sinistra e verità di destra. C’è solo una verità, e tutto il resto è una menzogna. Il nostro governo ha trasferito 53 miliardi di shekel agli arabi? Certo che no, ma se alle bugie e alla verità viene data la stessa importanza e la stessa esposizione nei telegiornali, allora le bugie vinceranno sempre. Una bugia è più sensazionale, suscita paure più profonde. Bastano i mezzi tecnologici, la totale mancanza di vergogna e, naturalmente, la capacità di ripetere costantemente la menzogna finché l’occhio e l’orecchio non si abituano.



All’inizio di marzo hanno iniziato a dire che un governo ebraico e sionista era “appoggiato dai sostenitori del terrorismo”. Alla fine di maggio, questa era diventata una domanda del sondaggio del programma “Ulpan Shishi”: Siete d’accordo o no con questa affermazione che è una scioccante e palese menzogna che incita apertamente alla violenza? Il 47% era d’accordo, il 43% in disaccordo. Questa equiparazione, che presuppone che la verità e la menzogna siano solo due facce della stessa medaglia, si è diffusa ovunque. Un giornalista serio che ammiro mi ha detto che è piuttosto ipocrita boicottare Arye Dery ma fare di Avigdor Lieberman un partner chiave, visto che anche lui è stato accusato di corruzione. Il paragone mi ha lasciato senza fiato. Che cosa stava dicendo in realtà? Che non c’è differenza tra una persona scagionata e una condannata? Questo è il famoso “whataboutism” che permette loro di fingere di non capire quale sia il problema nel voler separare il lavoro del procuratore generale da quello del procuratore generale: “Il vostro governo voleva fare esattamente la stessa cosa”, affermano. Qual è la differenza? La differenza è data da tre incriminazioni penali. Il fatto che gli imputati penali non possano nominare i procuratori nel loro processo è la differenza.



Ognuno ha il suo momento in cui la profondità della disconnessione dalla realtà dell’era della post-verità colpisce davvero. Per me, questo momento è stato il giorno in cui hanno deciso di bollare il capo della polizia Roni Alsheich come parte dello “Stato profondo” di sinistra perché si è rifiutato di sospendere le indagini su Netanyahu. È stata una mossa violenta, inaspettata e senza esclusione di colpi, proprio perché Alsheich sembrava a prova di bomba: Era un colono religioso di Kiryat Arba, Mizrahi, ex vice capo del servizio di sicurezza Shin Bet noto per la sua spietata efficienza e nominato personalmente da Netanyahu come commissario di polizia. A quanto pare, non esiste una cosa a prova di fuoco. Forse ci sarebbero voluti altri due o tre mesi, ma dal momento in cui la macchina è stata diretta contro di lui, il risultato è stato inevitabile. La cosa più sorprendente è che non si sono nemmeno preoccupati di inventare una ragione o un presunto motivo per cui Alsheich sarebbe passato al lato oscuro. È vero perché loro dicono che è vero, e chiunque dica il contrario è il prossimo ad essere preso di mira. Simile al famigerato Comitato McCarthy, dove se tacevi significava che eri colpevole, e se negavi le accuse eri sicuramente colpevole.



L’orrore provato dall’altra parte – la nostra parte – per questa totale distorsione del concetto di realtà li annoia nel migliore dei casi e li diverte nel peggiore. Le persone che circondano Netanyahu sapevano fin dall’inizio dove stavano andando. Sapevano che la democrazia – questo prodotto che è sotto attacco – si basa sull’idea che nessuno vince mai in assoluto. Che la minoranza non solo ha un posto, ma ha l’opportunità di rimontare la volta successiva. Questo è esattamente ciò che non possono tollerare in una democrazia e che hanno giurato di eliminare. Volevano una vittoria assoluta, priva di dubbi. Netanyahu non ha ricevuto regali illeciti. Punto. Punto esclamativo. Dio è dalla nostra parte nelle elezioni. Punto. Punto esclamativo. Non hanno bisogno che tutti siano d’accordo con loro – questa è la nuova, aggiornata idea di “volontà del popolo”: accumulare il numero di persone che permette di ignorare completamente l’altra parte. La confusione e il disordine attuali sono dovuti in parte al fatto che nessuno sa come chiamare questo tipo di regime. Una cosa però è certa: Non è una democrazia. Anche il loro attacco al tribunale deve essere visto in questo contesto. Perché cos’è il tribunale se non il luogo in cui si chiarisce la verità? Cosa c’è di così spaventoso in essa, a parte la possibilità che insista sul fatto che ci sono fatti, c’è la legge e c’è una realtà indiscutibile? Non è l’attivismo giudiziario a minacciarli. In ogni caso, questo attivismo ha cominciato a evaporare dai corridoi scintillanti della giustizia il giorno in cui Aharon Barak se ne è andato ed è stato succeduto da figure più conservatrici come Asher Grunis e Miriam Naor (conservatrici nel senso vecchio e decente di stretta aderenza al linguaggio della legge). Ciò che essi ritengono minaccioso è il trattamento della realtà da parte della Corte come qualcosa che si basa su fatti oggettivi, esaminabili, che costituiscono la base di un’udienza che raggiunge una decisione e una conclusione definitive. Non possono accettare l’idea di una verità che non possono manipolare, che Yair Netanyahu e Topaz Luk e Yonatan Urich non possono distorcere per soddisfare le loro esigenze, che esiste indipendentemente.



Questa – non solo questa, ma soprattutto questa – è l’essenza della nostra battaglia. Una democrazia senza verità non è una democrazia. Se gli elettori si recano alle urne senza conoscere i fatti, il loro voto non ha senso. Se i principali media sono troppo spaventati per essere veramente critici, il processo democratico stesso è difettoso. Se sono stati raccolti ingenti fondi da fonti poco chiare per distorcere i social media – ora il principale canale di informazione e di discussione – si ottiene un discorso distorto che porta a un’elezione distorta. Per molto tempo abbiamo taciuto di fronte a tutto questo, perché non volevamo rispondere alla classica domanda: La tolleranza include il dovere di essere tolleranti verso le persone intolleranti? Ora ho una risposta: No, assolutamente no.



Dobbiamo lottare per la verità in ogni modo possibile. Rispetteremo la legge perché è questo che ci separa da loro, ma li combatteremo in tutti i modi, compresi quelli da cui ci siamo astenuti finora. Grideremo, protesteremo, discuteremo, estenderemo i limiti della protesta fino a dove possono arrivare. Non cercheremo di fare gli statisti se un avversario senza coscienza lo userà contro di noi; ci opporremo fisicamente ai cannoni ad acqua che Ben-Gvir vuole inviare. Nonostante tutto, credo nel potere della verità e nel potere del nostro popolo di marciare sulle sue orme. Quanto tempo ci vorrà? Tutto il tempo necessario. Il nostro compito è fare in modo che la verità abbia una giusta, forse ultima, opportunità di raggiungere i cuori e le menti. Questo è l’unico modo per vincere”, conclude Lapid.

Una “battaglia feroce”. La posta in palio è la democrazia. Quella vera. Quella che i “golpisti” al governo stanno attentando.