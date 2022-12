Israele, cinquanta sfumature di fascismo

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

20 Dicembre 2022 - 18.13

Israele, cinquanta sfumature di nero. Nero fascismo. Una deriva che Globalist ha raccontato passo dopo passo, con il prezioso contributo delle firme più qualificate del giornalismo progressista israeliano.

Il liberalismo non abita lì

Il nostro viaggio nello sprofondo nero d’Israele prosegue con le analisi di due firme di Haaretz.

Cominciando con B.Michael.

“La saggezza convenzionale – annota Michael – ritiene che l’attuale Likud sia un classico esempio di movimento fascista, un partito di governo unico. Assoluta uniformità di opinioni. Crede nella santità mitologica della “nazione”. In guerra con il sistema giudiziario. Cerca di controllare i media. Una “base” che si agita, violenta. Un classico.

Ma ora, in un momento in cui il Likud si è circondato di partiti per i quali l’etichetta di “fascista” è un complimento, crescono le voci che insistono nell’attribuire al Likud il titolo di “partito liberale”. Lo applicano sia al partito stesso che ai suoi sostenitori.



“Bisogna ricordare che il Likud è un movimento liberale”, ha dichiarato di recente un membro della Knesset in un programma pubblico. Un editorialista disilluso ha lamentato il silenzio dei “Likudniks liberali” che non si battono per preservare i valori fondamentali del partito. Ha persino fatto i loro nomi: “Nir Barkat, Yoav Kisch, Yoav Gallant, Amichai Chikli”. Questi quattro ardenti sciovinisti, sostenitori della supremazia ebraica e santificatori dell’occupazione hanno ricevuto un upgrade ideologico, senza aver commesso alcun peccato liberale per meritarlo.

Altri hanno trovato ancora più liberali nelle file del Likud o nella sua orbita – Ayelet Shaked, Yoaz Hendel, Naftali Bennett, Zeev Elkin e tutti gli altri alti sacerdoti del nazionalismo oscuro e nemici dell’uguaglianza – sono tutti liberali. Dove, per l’amor di Dio, hanno trovato un briciolo di liberalismo nel Likud? Nella legge sullo Stato-nazione? Nella clausola di scavalcamento della Corte Suprema? Nel razzismo sfacciato ed esultante? Negli attacchi al sistema giudiziario? Nell’imbarazzante ossequio a questi fondamentalisti golosi e messianici? Nelle urla vuote degli sbruffoni del Likud? Dove? Non è chiaro.

Tutti loro sono “liberali”. Con la stessa mancanza di precisione ideologica, si potrebbe dichiarare il Likud un movimento zoroastriano, un partito neo-fluorescente o il Circolo Pickwick. Sembra che nel gergo del Likud chiunque non porti la parola “sciovinista” sulla camicia, non sia uno scagnozzo con manganello e tzitziot svolazzanti, o non assomigli al temibile rapper di estrema destra “The Shadow” sia immediatamente considerato un grande liberale.

Potrebbe essere un caso non di consapevole travisamento, ma di vera e propria ignoranza? Pertanto, offro una definizione breve e accettata di liberalismo:

Al centro dell’esperienza liberale c’è l’individuo – non la nazione, non la bandiera, non lo Stato e non Dio. Solo l’individuo. Perché tutti gli esseri umani sono uguali senza alcun riferimento alla religione, alla comunità, al settore o all’opinione. Il liberale esige una rigida separazione tra religione e Stato e una democrazia forte che garantisca a tutti i diritti fondamentali fin dalla nascita – libertà di parola, di religione, di movimento, di riunione, di proprietà e di lavoro; il diritto alla giustizia e alla rappresentanza

nel governo. E questo è un elenco molto parziale.

E ora, questi liberali del Likud potrebbero rivedere l’elenco di cui sopra e segnare una X accanto a ogni posizione liberale con cui sono d’accordo. Temo che alla fine di questo breve test pochi liberali rimarranno in piedi. A dire il vero, l’ultimo vero liberale nella storia del Likud è stato Ze’ev Jabotinsky. Se allunghiamo la definizione e ignoriamo alcune complicazioni ideologiche, potremmo aggiungere Menachem Begin e Ze’ev Binyamin Begin, Yohanan Bader, Dan Meridor e forse qualcun altro che ho dimenticato.

Tutti gli altri stalloni del partito per i quali questo breve test li priverà dell’etichetta di “liberali” non hanno altra scelta che riconoscere di appartenere a un movimento che, secondo qualsiasi significato generalmente accettato del termine, è un classico movimento fascista – conclude Michael – Perché è questo che è”

Likudniks frustrati e furiosi

Li racconta, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Anshel Pfeffer.

Scrive Pfeffer: “Un tweet di un nuovo legislatore del Likud, in gran parte sconosciuto, ha suscitato molta attenzione negli ultimi giorni. “Dovete abituarvi a una nuova realtà”, ha scritto il deputato Ofir Katz. “La vostra era è finita. Siamo stati mandati a governare, abbiamo smesso di tenervi in considerazione. Lavoreremo in base a ciò che i nostri cittadini ci hanno mandato a fare. Avete perso. State zitti”. Il tweet di Katz era una risposta alle varie critiche rivolte ai tentativi del suo partito di emendare le leggi, come richiesto dai potenziali partner della coalizione di governo del Likud come condizione per entrare nel nuovo governo. Ma in realtà è il riflesso di una più ampia frustrazione all’interno del Likud e dei suoi partner per il fatto di non essere considerati i veri vincitori di queste elezioni.



Il Likud ha vinto le elezioni sette settimane fa e quasi certamente assumerà il potere tra una o due settimane. Ma il tono di alcuni dei suoi portavoce senior manca della magnanimità e del trionfalismo dei vincitori. Sono sempre più amareggiati per l’aspetto del loro nuovo governo: Un governo che è alla mercé dei suoi partner di coalizione ultraortodossi e di estrema destra, che hanno ottenuto ministeri chiave e importanti concessioni politiche. E poiché non possono criticare l’arroganza dei loro stessi partner o le tattiche del loro leader Benjamin Netanyahu, nella loro frustrazione se la prendono con l’opposizione. I titoli dei negoziati di coalizione hanno già suscitato l’opposizione di settori inaspettati. Tre settimane fa, sono stati gli influenti direttori dei dipartimenti dell’istruzione dei comuni a reagire alla notizia che Avi Maoz, leader del partito omofobo Noam, sarebbe stato responsabile dei programmi di istruzione esterna. Hanno annunciato che si sarebbero rifiutati di lavorare con il viceministro entrante nell’Ufficio del Primo Ministro.

La settimana scorsa, invece, è stata la volta della lettera aperta a Netanyahu firmata da oltre 100 investitori e imprenditori veterani dell’high-tech, in cui si evidenziavano le richieste dei partner della coalizione – e di alcuni membri del Likud – di limitare l’autorità della Corte Suprema. Essi hanno avvertito che “danneggiare lo status della Corte, così come danneggiare i diritti delle minoranze basate sulla religione, la razza, il genere o l’orientamento sessuale, costituirà una vera e propria minaccia esistenziale per la gloriosa industria high-tech che è stata costruita in Israele con grande sforzo negli ultimi tre decenni”.

La risposta a queste espressioni di preoccupazione e di sfida è stata isterica. Le proteste dei consigli comunali sono state accolte con affermazioni da parte del Likud, compreso lo stesso Netanyahu, secondo cui sarebbero state “incitate a compiere un colpo di Stato”. Netanyahu ha finora taciuto sulla lettera degli imprenditori, ma alcuni dei suoi fedelissimi hanno risposto accusandoli di essere degli elitari fuori dal mondo che si sono arricchiti grazie alle politiche di Netanyahu e che vivono del grasso della terra.

Ma la risposta affrettata e le ripetute assicurazioni di Netanyahu in interviste e dichiarazioni che “deciderà le politiche di questo governo” mostrano quanto il Likud sia preoccupato di questa opposizione proveniente da settori dell’establishment israeliano che di solito non sono coinvolti nella politica. (Le interviste di Netanyahu sono state rilasciate solo ai media statunitensi, dove sta promuovendo il suo nuovo libro di memorie; non ha ancora rilasciato un’intervista a una testata giornalistica israeliana da quando ha vinto le elezioni).

Il contraccolpo che ha incontrato alcune delle richieste dei partiti Haredi e di estrema destra ha dato a molti Likudniks laici un senso di dissonanza: Il loro partito ha vinto le elezioni, ma la parte della società israeliana a cui appartengono sente di aver perso. Non è una novità assoluta. Per decenni, la destra israeliana è stata più apertamente religiosa del centro-sinistra. Tuttavia, nei precedenti governi del Likud, sembrava ancora che il Likud dominasse come partito largamente laico e in qualche modo tradizionale, e che i partiti religiosi fossero i suoi partner minori. Ora non è più così.

Il Likud, con 32 parlamentari, comprende solo la metà della coalizione di 64 membri e, poiché alcuni parlamentari del Likud sono essi stessi apertamente religiosi, questo è il primo governo israeliano in cui i membri laici o tradizionali (l’Ufficio centrale di statistica israeliano definisce i cittadini ebrei come appartenenti a quattro gruppi: laici, tradizionali, religiosi e ultraortodossi) saranno una minoranza.

Ma non è solo la questione numerica; è anche il modo in cui questo governo – anche prima che si sia ufficialmente insediato – è già stato caratterizzato dalle richieste avanzate dai partner del Likud su questioni di religione e Stato, e dagli interessi particolari della comunità Haredi. La tattica negoziale di Netanyahu nella formazione delle coalizioni è sempre stata quella di agganciare prima i suoi partner, massimizzando i loro incentivi a rimanere nel governo. Solo dopo si occupa dei membri del suo partito, che dà per scontati. Nel corso degli anni, questo lo ha aiutato a costruire alleanze solide con gli Haredim. Tuttavia, ora che (insieme ai partiti del Sionismo religioso) sono la metà della sua coalizione – senza partner centristi, come aveva in passato – significa che per quasi due mesi l’agenda dei notiziari è stata dominata dai ministeri che gli ultraortodossi e l’estrema destra stanno ricevendo, e dalle politiche e dai finanziamenti che hanno richiesto.

Quando si deciderà a consegnare i ministeri rimanenti al Likud e a definire alcune politiche proprie, sarà troppo tardi. L’ottica per il partito apparentemente al potere è terribile. La percezione pubblica non è quella di un governo del Likud con alcuni partner minori, ma di un’amministrazione ultraortodossa in cui il Likud è a malapena un ripensamento.

È stato un errore non forzato da parte di Netanyahu, che ha consegnato al blocco di centro-sinistra un’efficace piattaforma di campagna elettorale contro il suo governo prima ancora di diventare l’opposizione ufficiale.

Non c’è da stupirsi – conclude Pfeffer – che il Likudniks siano così frustrati. Non sono ancora in carica e hanno già sprecato il loro periodo di luna di miele”.

E il peggio deve ancora venire. Per Israele.