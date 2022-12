Corruzione all'Europarlamento, Von Der Leyen: "Accuse gravi, stiamo controllando ogni dettaglio"

globalist Modifica articolo

12 Dicembre 2022 - 14.02

Corruzione all’Europarlamento, anche Ursula Von Der Leyen è intervenuta sulla questione, dichiarando che la Ue sta “ controllando ogni dettaglio sul Registro per la trasparenza della Commissione. Se dovessero emergere informazioni nuove, agiremo di conseguenza”.

“La Commissione lavora con il Qatar su questioni globali come il clima, sulla politica, per quanto riguarda la pace in Afghanistan e in Medio Oriente, sulla diversificazione delle fonti energetiche dalla Russia e dai combustibili fossili. E dà voce alle questioni su cui vede problemi”.

Le accuse di violazioni dei diritti umani “sono state discusse ad alto livello lo scorso settembre” e abbiamo lavorato “in stretto coordinamento con l’Ilo sulle violazioni nel mercato del lavoro. Il lavoro che dobbiamo fare quindi è a vari livelli. E’ importante controllare il Registro per la trasparenza“, ha aggiunto indicando nell’esperienza della Commissione un modello da trasferire “a tutte le altre istituzioni dell’Unione europea”.

“Le accuse rivolte alla vice Presidente del Parlamento sono di massima preoccupazione e molto gravi anche perché è una questione di fiducia delle persone nelle nostre istituzioni. Ho proposto l’istituzione di un organismo etico indipendente per tutte le istituzioni Ue. Ho scritto a tute le istituzioni dell’Unione lo scorso marzo” e la vice Presidente della Commissione Vera Jourova sta seguendo questo tema.

“Per noi è di importanza critica, avere non solo regole forti ma anche che queste regole valgano per tutte le istituzioni, senza eccezioni”.