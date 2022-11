Medvedev: "Se la Nato fornirà Kiev con i Patriot diventerà nostro legittimo obiettivo"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 20.45

Preroll

Dmitry Medvedev. lancia le solite minacce: “Se, come ha lasciato intendere Soltenberg, la Nato rifornirà i fanatici di Kiev con i sistemi di difesa aerea Patriot, così come con personale dell’Alleanza, saranno immediatamente considerati come obiettivi legittimi delle nostre forze armate», ha dichiarato il vice Presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. «Spero che il messaggio sia chiaro per gli impotenti della Nato», ha aggiunto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ovviamente quello che non dice Dmitry Medvedev è che i Patriot sono sistemi di difesa aerea che servono a proteggere da bombardamenti. Non a bombardare il prossimo.

Middle placement Mobile

La prudenza degli Stati Uniti

Dynamic 1

Gli Stati Uniti non hanno in questo momento alcun piano di fornire sistemi missilistici terra-aria Patriot all’Ucraina. Lo ha chiarito il portavoce del Dipartimento della Difesa di Washington, Pat Ryder.

“La difesa aerea continua a essere una priorità assoluta per il Dipartimento della Difesa e per la comunità internazionale quando si tratta di sostenere l’Ucraina. In termini di qualunque genere di batteria Patriot dagli Stati Uniti, in questo momento, non abbiamo in programma di fornire batterie Patriot all’Ucraina ma ancora una volta continueremo ad avere quelle discussioni”, ha detto Ryder durante una conferenza stampa.

Dynamic 2

Sistemi avanzati come il sistema missilistico Patriot richiedono una manutenzione e un addestramento significativi, che vengono presi in considerazione quando si determina che genere di aiuti fornire all’Ucraina, ha affermato Ryder.