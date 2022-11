Cina, arrestato giornalista della Bbc che seguiva le proteste di Shanghai

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 11.43

In Cina è stato arrestato Ed Lawrence, giornalista della Bbc che stava seguendo le proteste a Shanghai contro la politica draconiana del regime Zero Covid.

“La Bbc è molto preoccupata per il trattamento del nostro giornalista Ed Lawrence, che è stato arrestato e ammanettato mentre copriva le proteste a Shanghai”, ha detto un portavoce del gruppo in una dichiarazione.

Il reporter ha affermato di essere “stato picchiato e colpito dalla polizia” mentre lavorava come giornalista accreditato nel Paese.

Centinaia di persone hanno manifestato questo fine settimana in Cina in diverse grandi città, tra cui Shanghai e Pechino, per protestare contro i confinamenti e le restrizioni imposte dalle autorità per combattere l’epidemia di coronavirus.

Il portavoce ha spiegato che la Bbc non ha avuto “nessuna spiegazione ufficiale o scuse da parte delle autorità cinesi, al di là di un’affermazione da parte di funzionari, che successivamente lo hanno rilasciato, che lo avevano arrestato per il suo bene nel caso avesse preso il Covid tra la folla”.



Da parte sua, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, ha detto che l’arresto a Shanghai di Lawrence, nell’ambito delle proteste contro le misure anti-Covid, è avvenuto “perché non si è identificato come giornalista”. Il governo britannico ha definito oggi le azioni della polizia cinese “inaccettabili” e “preoccupanti. Qualunque cosa accada, la libertà di stampa dovrebbe essere sacrosanta”, ha detto il ministro degli Affari, Grant Shapps, alla radio LBC.