Russia, la Bbc riprende le trasmissioni sospese dopo la legge bavaglio di Putin

8 Marzo 2022 - 19.56

Russia, bavaglio di Putin, ma adesso qualcosa si muove. La Bbc riprende i suoi servizi dalla Russia, sospesi a causa delle leggi nuove che comportano la responsabilità penale per fake news sulle forze armate russe.

“Abbiamo considerato le implicazioni della nuova legislazione – si legge in una nota – insieme all’urgente necessità di riferire le notizie dalla Russia. Dopo un’attenta discussione, abbiamo deciso di riprendere il servizio dalla Russia in inglese stasera (martedì 8 marzo).

Racconteremo questa parte importante della storia in modo indipendente e imparziale, in conformità con i rigorosi standard editoriali della Bbc. La sicurezza del nostro personale in Russia rimane la nostra priorità numero uno”.