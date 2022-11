Putin non riceve le madri dei soldati russi mandate al fronte in Ucraina

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 22.20

Guerra in Ucraina, ossia come mandare gente al macello e voltare le spalle a chi soffre.

Il presidente Vladimir Putin evita il confronto con le madri dei soldati russi al fronte in Ucraina che lo accusano di averle escluse da un incontro in programma domani al Cremlino con i familiari dei militari.

«Vladimir Vladimirovich ha il coraggio di guardarci negli occhi, non negli occhi delle madri e donne scelte ad hoc, ma di donne reali, che sono arrivate da diversi luoghi del Paese per incontrarla?», ha dichiarato Olga Tsukanova, Presidente del Consiglio delle mogli e madri, in un video pubblicato su Telegram.

Il quotidiano online in lingua inglese Moscow Times ricorda le critiche in diretta tv di cui fu vittima Putin quando dopo l’inabissamento del sottomarino Kursk, dopo giorni dalla tragedia, si recò a Murmansk a incontrare i familiari delle vittime, sottolineando che probabilmente il Presidente russo vuole evitare il ripetersi di una situazione come quella.

Ma in questo caso, le madri hanno raggiunto Mosca: «siamo qui, pronte a incontrarla. Stiamo aspettando la sua risposta. O continuerà a nascondersi?», ha scritto Tsukanova.