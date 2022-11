Putin in Armenia e la gente scende in piazza contro la guerra in Ucraina: "Assassino"

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 19.35

Preroll

Quello che a Mosca è vietato: ossia dire che l’aggressione russa all’Ucraina è stata ed è criminale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Arrivato in Armenia per il summit dell’alleanza militare Csto guidata dalla Russia, il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato accolto a Erevan da manifestazioni contro la guerra in Ucraina. Centinaia di armeni ed emigrati russi hanno organizzato almeno tre proteste nel centro della città, scandendo slogan come «Putin è un assassino», e «no alla guerra» scrive Moscow Times.

Middle placement Mobile

In Armenia c’è scontento contro Putin, accusato di non aver saputo proteggere il paese nel conflitto con l’Azerbaigian sulla regione contesa del Nagorno Karabakh. L’Organizzazione del trattato sulla sicurezza collettiva (Csto), il cui summit si svolge a Erevan, riunisce Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.