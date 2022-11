Ucraina: ipotesi di tribunale internazionale per giudicare i crimini di guerra

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 22.31

Preroll

Guerra in Ucraina e crimini di guerra. Sono in corso le discussioni su come creare un tribunale internazionale che possa giudicare i crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina: lo hanno reso noto fonti del Dipartimento di Stato americano, precisando che una delle opzioni passa per una mediazione delle Nazioni Unite.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nello scorso settembre il responsabile della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, si era detto favorevole alla creazione di un tribunale indipendente che si occupasse dell’invasione russa dell’Ucraina e i relativi crimini di guerra.