I russi bombardano Kherson e Kiev accusa: "Vendetta sulla popolazione"

21 Novembre 2022 - 23.01

Guerra in Ucraina, non c’è sosta. Almeno una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un bombardamento russo contro la città appena liberata di Kherson e il vicino villaggio di Antonivka.

Lo denuncia su Telegram il vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Kyrilo Tymoshenko, citato da Ukrainska pravda.

Le accuse di Kiev

«La Russia ha iniziato a bombardare sistematicamente Kherson dalla riva sinistra» del fiume Dnipro, «non c’è logica militare, vogliono solo vendicarsi degli abitanti. Questo è un grande crimine di guerra. Qualcuno ha forse visto una dichiarazione dell’alto commissariato Onu per i Diritti umani? Oppure la routine delle atrocità russe non è più importante?». Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.