Marcucci critica Elly Schlein: "Con lei verso l'opposizione permanente"

18 Novembre 2022 - 16.36

Marcucci è stato a lungo il capogruppo del Pd al Senato ed è un esponente di Base Rifomista, l’ala – per intenderci – più vicina al Terzo Polo e molto meno alla sinistra, Ora Marcucci non è stato rieletto in Parlamento e in attesa del congresso dice la sue su alcune spinte verso sinistra.

«Il Pd di Elly Schlein? Nella sua intervista, tratteggia la fisionomia di un partito destinato a consolidare un’opposizione permanente, non c’è traccia di una proposta di governo, non è raccolta neanche una sfida del futuro».

Così Andrea Marcucci, consigliere della fondazione Einaudi ed ex parlamentare dem. «Per quanto mi riguarda – continua – sono rimasto ancorato agli obiettivi della fondazione: sviluppo, crescita, distribuzione della ricchezza, temi completamente assenti nell’analisi della deputata».