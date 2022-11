Finisce l'era Nancy Pelosi, perde il ruolo di speaker della Camera e annuncia: "Non mi ricandiderò a leader dem"

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 14.49

“Continuerò a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresenterò per il ruolo di leader dei democratici alla Camera”, ha detto in aula commossa. Alla fine del suo mandato come speaker della Camera, Nancy Pelosi ha annunciato che non si ricandiderà al ruolo di leader della minoranza democratica nella nuova Camera che verrà inaugurata a gennaio.

Pelosi, 82 anni, ha onorato un accordo siglato con un’ala dei democratici, nel 2018, dove si impegnava solo per due mandati.

Pelosi: “Dobbiamo muoverci con coraggio verso il futuro, c’è una stagione per tutto” – “Dobbiamo muoverci con coraggio verso il futuro e aprirci a nuove possibilità”, ha detto Pelosi, “c’è una stagione per tutto”. Nel suo lungo e appassionato discorso alla Camera Pelosi ha anche ricordato il marito Paul, vittima di una brutale aggressione in casa, augurandogli con le lacrime agli occhi una pronta guarigione. “Sono qui come speaker, moglie, madre, nonna, cattolica e come rappresentante della più grande democrazia del mondo”, ha sottolineato.

Standing ovation e commozione – “La democrazia americana è maestosa ma è anche fragile”, e “deve essere sempre difesa dalle forze che la possono danneggiare”. La scorsa settimana, ha proseguito Pelosi in riferimento al voto di midterm, “il popolo americano ha parlato a difesa della democrazia” e “in queste elezioni il popolo ha respinto l’assalto alla democrazia”, ha detto ricordando l’assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e suscitando una standing ovation. La democratica ha poi scherzato sul fatto che mai avrebbe pensato di passare “da casalinga a presidente della Camera”, giocando sulle parole “homemaker e house speaker”. Il suo discorso è stato applaudito a lungo. Pelosi, molto commossa, ha trattenuto a stento le lacrime.

La sua azione politica – Nancy Pelosi è stata la prima speaker della Camera a indire due procedimenti di impeachment per l’ex presidente Trump. Ha contribuito a guidare la risposta del Congresso alla Grande Recessione; ha guidato l’approvazione di ObamaCare; assicurato migliaia di miliardi di dollari in aiuti di emergenza durante la pandemia di COVID; e ha avviato l’indagine sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Biden: “Hai difeso la democrazia Usa” – Joe Biden ha chiamato Nancy Pelosi per congratularsi con lei per la sua “leadership storica”. Lo riferisce la Casa Bianca. In una nota il presidente americano ha sottolineato che la democratica è stata “la speaker più significativa della storia”. “Quando penso a Nancy Pelosi penso alla dignità”, ha affermato Biden, ricordando che nel 2007 Pelosi “fece la Storia”, diventando la prima donna speaker.

Tra i tanti passaggi della carriera di Pelosi e i servizi resi alla nazione, Biden ha ricordato anche la sua “fierezza e determinazione nel proteggere la nostra democrazia dalla violenta e fatale insurrezione del 6 gennaio”. “Si potrà anche dimettere dal suo ruolo di leader dei democratici ma Nancy Pelosi, “ma non arretrerà mai nella difesa della nostra sacra democrazia“, ha sottolineato Biden nel suo omaggio alla speaker uscente.