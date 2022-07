Nancy Pelosi annuncia un tour diplomatico in Asia ma non nomina Taiwan

globalist

31 Luglio 2022

Meglio gettare acqua sul fuoco per quanto riguarda Taiwan dopo gli ultimi ‘avvertimenti’ della Cina. Nancy Pelosi annuncia un tour diplomatico che la porterà in Asia. «Sto guidando una delegazione del Congresso nell’Indo-Pacifico per riaffermare l’incrollabile impegno come America nei confronti dei nostri alleati e amici nella regione».

«A Singapore, in Malaysia, Corea del Sud e Giappone terremo incontri di alto livello per discutere come potenziare i nostri interessi e valori condivisi» scrive la speaker del Congresso americano ed esponente Dem in un tweet che però non nomina fra le tappe del viaggio Taiwan.

L’isola che la Cina vorrebbe riunificare a sé, anche con l’uso della forza se necessario, era stata aggiunta ufficiosamente da alcune voci fra le tappe del tour – notizia non confermata né smentita da Washington -: voci che hanno fatto comunque infuriare Pechino, che ha minacciato una “dura risposta” nel caso la visita avvenga e ha annunciato manovre militari nello stretto di Taiwan.