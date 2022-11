Midterm: Nancy Pelosi rieletta alla Camera. Trump l'aveva chiamata "animale" durante la campagna elettorale

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 10.41

La speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, è stata rieletta nell’11esimo collegio elettorale della California. Secondo la Cnn, l’esponente dem ha sconfitto il repubblicano John Dennis.

“Qualsiasi sarà il risultato, lo rispetteremo”, aveva ha assicurato la speaker in un’intervista all’emittente Pbs, la prima dall’aggressione del marito il 28 ottobre scorso, convinta che “questa notte sarete sorpresi: penso che faremo molto meglio di quanto ci si aspetti”.

Non si sono ancora chiuse le urne, ma Donald Trump già denuncia frodi elettorali in Arizona, commentando la vicenda del malfunzionamento delle macchine elettorali nella contea di Maricopa, “una contea a maggioranza repubblicana”, afferma l’ex presidente.

“Può questo essere vero quando una vasta maggioranza dei repubblicani ha aspettato di votare oggi?”, chiede Trump nel post pubblicato sul ‘suo’ social Truth, riferendosi al fatto che gli elettori repubblicani hanno seguito il suo appello a votare nell’Election Day, evitando voto in anticipo e per posta. “Ecco ci risiamo – ha concluso con un riferimento ai presunti brogli delle scorse elezioni – ma questa volta il popolo non lo permetterà“.