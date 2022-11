Missile in Polonia: in corso la riunione degli ambasciatori della Nato. Intanto Mosca dà la sua versione dei fatti

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 11.19

Gli ambasciatori della Nato hanno cominciato la riunione di emergenza dopo l’esplosione in Polonia al confine con l’Ucraina. Alle 12:30 il segretario generale, Jens Stoltenberg, terrà una conferenza stampa.

ll ministro della Difesa della Russia Shoigu afferma che attacchi di alta precisione russi sono stati compiuti solo su obiettivi in territorio ucraino e a una distanza non inferiore a 35 chilometri dal confine con la Polonia.

“Il missile è un S-300 ucraino, non abbiamo nulla a che fare con l’attacco in Polonia”. Lo ha detto il Cremlino. Mosca ha aggiunto che, in seguito alla crisi che si è aperta ieri sera, ha apprezzato la “reazione misurata” degli Usa. Il portavoce della presidenza russo Dmitry Peskov, ha aggiunto che “i presidenti di Russia e Turchia sono in costante contatto”.

Le dichiarazioni di fonti ucraine sui presunti “missili russi” caduti nel villaggio polacco di Przewoduv sono “una deliberata provocazione” che punta ad “aggravare la situazione”. Lo ha detto il ministero della Difesa russo, Sergei Shoigu. Shoigu ha affermato che, a cadere sul villaggio polacco di Przewodow, uccidendo due persone, è stato un missile di una batteria antiaerea ucraina S-300. Mosca riferisce che è quanto risulta dall’analisi di specialisti russi delle foto dei frammenti pubblicate da Varsavia.