Kiev ammette di aver tentato di intercettare un missile russo vicino alla Polonia

16 Novembre 2022 - 19.09

Missili in Ucraina, si continua ad indagare e il sospetto che si sia trattato di un incidente e non di una azione deliberata dei russi cresce di ora in ora.

Le forze armate ucraine hanno fatto sapere agli Usa e agli alleati di aver tentato di intercettare un missile russo nel lasso di tempo e vicino alla posizione in cui sono caduti i missili in Polonia, costati la vita a due persone ieri.

Lo riferisce la Cnn, citando un funzionario americano. Non è chiaro se il missile di difesa aerea ucraino sia lo stesso di cui sono stati trovati i resti in Polonia ma l’informazione è stata passata a Washington.

Nella notte, il presidente americano Joe Biden ha affermato che è improbabile, sulla base della traiettoria, che si sia trattato di un missile russo, nonostante le affermazioni in tal senso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky insiste nell’accusare i russi e chiede che l’Ucraina possa partecipare alle indagini.

Il Pentagono afferma che si trattasse di missili ucraini di difesa

L’Ucraina ha tutto il diritto di difendersi contro la Russia». Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in una conferenza stampa dopo il gruppo di contatto ribadendo la valutazione del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa che al momento non c’è nulla che contraddica l’indagine preliminare della Polonia sui missili che hanno colpito il loro territorio. «Si tratta di missili di difesa ucraini, tuttavia Mosca è l’ultima responsabile di tutto questo», ha sottolineato il segretario alla Difesa Usa.

«La crudeltà della Russia che continua a bombardare obiettivi civili e strategici non fa che aumentare il nostro impegno a sostenere Kiev», ha aggiunto.