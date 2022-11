Per la Lituania: la fine del conflitto è possibile solo a condizioni dell'Ucraina

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 11.14

La fine del conflitto in Ucraina è possibile soltanto alle condizioni stabilite da Kiev e fino ad allora l’Occidente sosterrà l’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis.

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea si riuniranno oggi a Bruxelles. “La pace in Ucraina può arrivare soltanto in termini ucraini. Le speculazioni che abbiamo riscontrato nella sfera pubblica non sono utili e quindi è importante che l’Europa invii un messaggio molto chiaro che sosterremo l’Ucraina nella pace che sarà regolata da loro”, ha detto Landsbergis ai cronisti prima del vertice.

Alla fine di settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca è ancora aperta all’ipotesi di colloqui con Kiev e ha invitato l’Ucraina a fermare le ostilità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a sua volta, ha dichiarato che Kiev è pronta per il dialogo con Mosca, ma solo se un altro presidente salisse al potere in Russia.

All’inizio di questo mese, Zelensky ha definito le condizioni per i negoziati di pace con la Russia, chiedendo il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina, il rispetto della carta delle Nazioni Unite, “il risarcimento di tutti i danni causati dalla guerra” e la garanzia che il conflitto “non si ripeterà”, tra i vari aspetti.