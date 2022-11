La Francia attacca Meloni: "L'Italia non rispetta il diritto internazionale, se insiste...

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 21.26

Parigi l’ha presa male e continua a replicare alle chiarissime forzature del governo Meloni con tono oltremodi duri, tra l’altro manifestando un grande fastidio per i metodi dell’estrema destra italiana di falsificare la realtà per avere ragione e attribuire agli altri cose e azioni mai dette o fatte.

“L’Italia non rispetta né il diritto internazionale, né il diritto marittimo». Lo ha affermato, in un’intervista a Le Parisien, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, intervenendo in merito alla crisi con l’Italia sui migranti. «Se l’Italia insiste con questo atteggiamento ci saranno conseguenze. Da parte nostra, abbiamo sospeso il dispositivo di ricollocamento dei migranti provenienti dall’Italia e rafforzato i controlli alle frontiere franco-italiane. Bisogna richiamare Roma al suo dovere di umanità. Sperando che comprenda il messaggio», ha sottolineato.

“ll comunicato in cui Giorgia Meloni afferma, parlando a nome nostro, che spetta alla Francia accogliere i migranti – dice la Colonna – è in totale contraddizione con quello che ci eravamo detti. Questi metodi sono inaccettabili».

Le parole di Catherine Colonna sono ancora più significative se si pensa che la Colonna – di chiari origini italiane – è stata fino a non molti anni orsono ambasciatrice della Francia a in Italia e ha sempre avuto uno speciale rapporto con il nostro paese.