Aborto, Catherine Colonna: "Giorno triste per l'America, a rischio milioni di donne"

26 Giugno 2022 - 12.51

Sentenza sull’aborto, una grande passo indietro: “Siamo tutti sotto shock. Come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, venerdì è stato un giorno triste per l’America, un giorno in cui un diritto costituzionale è stato tolto a milioni di donne americane, mettendo in pericolo la salute e la vita di milioni di ragazze e di donne”.

Risponde così ad una domanda sulla decisione della Corte Suprema americana sul diritto costituzionale all’aborto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, intervistata dal `Journal Du Dimanche´.

«Saranno le donne più vulnerabili e fragili le prime vittime di questa decisione. Ho voluto esprimermi venerdì sera per manifestare il mio sgomento per questa regressione dei diritti fondamentali delle donne. I diritti delle donne sono diritti umani».