Il gruppo Wagner vuole addestrare nuovi "miliziani" per difendere la Russia. Quale pace dunque?

11 Novembre 2022 - 14.58

Il gruppo paramilitare russo Wagner addestrerà miliziani e costruirà fortificazioni in due regioni della Russia al confine con l’Ucraina. Lo ha annunciato oggi il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin. “La compagnia militare privata Wagner aiuta e aiuterà la popolazione dei territori di confine dell’Ucraina a ricevere addestramento, a edificare strutture edili e a organizzare le milizie”, ha affermato l’uomo d’affari, citato dal servizio stampa di Concord, la sua azienda.

Secondo Prigozhin, queste nuove attività sono iniziate nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, regolarmente colpite negli ultimi mesi da incendi attribuiti all’esercito ucraino.

L’obiettivo è costruire “opere fortificate e centri di addestramento delle milizie nelle regioni di confine”. “Chi vuole la pace si prepara alla guerra. Bisogna sempre essere pronti a difendere la propria terra”, ha aggiunto.

Dal 2014, i mercenari del gruppo Wagner sono stati accusati di servire gli interessi del regime di Vladimir Putin in numerose zone di conflitto, che vanno dalla Siria all’Ucraina, passando per l’Africa e il Sud America. Negli ultimi mesi il gruppo ha operato attivamente sul fronte ucraino, a sostegno dell’esercito russo. È sospettato di aver reclutato detenuti per mandarli a combattere in Ucraina in cambio di pene ridotte. A settembre Prigozhin ha ammesso di aver fondato questa organizzazione paramilitare dopo anni di negazione. Questa settimana si è anche vantato di aver effettuato operazioni di ingerenza elettorale negli Stati Uniti.