Il generale Usa: "Il ritiro russo da Kherson può rilanciare i colloqui diplomatici tra Kiev e Mosca"

11 Novembre 2022 - 17.38

Guerra in Ucraina, pace possibile? Il capo degli Stati maggiori congiunti degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, vede un potenziale per colloqui diplomatici tra Russia e Ucraina, a seguito del ritiro delle forze russe dalla regione ucraina meridionale di Kherson, che Mosca ha annesso illegalmente sei settimane fa.

Milley, in un’intervista a Cnbc, ha detto: “Non sappiamo cosa riserva il futuro, ma pensiamo che qui ci siano alcune possibilità per alcune soluzioni diplomatiche. Non sappiamo cosa ci riserverà”. Il generale ha aggiunto che “le guerre sono un fattore destabilizzante e hanno un significativo effetto destabilizzante sulle economie globali” e ha spiegato che la guerra in Ucraina, giunta ora all’ottavo mese, “non doveva accadere. È un errore geopolitico da parte della Russia”.

Tuttavia, il punto di vista del generale non è stato esplicitamente approvato dalla Casa Bianca, la cui linea è che spetta agli ucraini decidere il momento delle trattative.