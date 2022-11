Perché Kherson è così importante?

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 12.03

Lo spostamento dei contingenti russi sulla sponda sinistra del fiume Dnepr cambia gli equilibri del conflitto sia dal punto vista militare e strategico sia politico. Militare e strategico perché Kherson è uno snodo fondamentale verso il porto di Odessa, sul Mar Nero, e verso la Transnistria, provincia secessionista della Moldova dove sono dislocate altre truppe del Cremlino.

La città rappresenta un vero e proprio “bottone” che chiude la linea del fiume più importante d’Ucraina e, di conseguenza, l’avamposto principe di un fronte che i due eserciti si contendono e cercano di conquistare e rinforzare. Il ritiro russo è anche però un forse segnale simbolico e politico: Kherson è infatti uno dei quattro territori ucraini che a settembre hanno votato per l’adesione alla Federazione russa. Infine bisogna considerare che il fiume Dnepr divide geograficamente in due le zone controllate dai due eserciti e offre dunque una linea quasi “naturale” per il cessate il fuoco.

Secondo il generale, la Federazione Russa ha accumulato tra i 20mila e i 30mila militari a Kherson e nelle aree circostanti, dove le forze ucraine proseguono da settimane un’offensiva con scarso successo. “I primi segnali indicano che si stiano effettivamente ritirando”, ha dichiarato Milley, commentando l’annuncio del Cremlino. “Hanno annunciato pubblicamente che lo faranno, e credo che tenteranno di ristabilire le linee di difesa a sud del fiume Dnepr”, ha aggiunto. Proprio il ritiro da Kherson potrebbe comunque creare secondo Milley una finestra aperta per il dialogo. “Quando si crea un’opportunità di negoziare, quando è possibile conseguire la pace, l’opportunità va colta”, ha rimarcato il generale, precisando però che se i negoziati non si concretizzeranno, gli Stati Uniti continueranno ad armare l’Ucraina, nonostante “una vittoria militare completa di una delle due parti appaia sempre più improbabile”.