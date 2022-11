Jimmy Carter è morto, anzi no: la fake news sull'ex Presidente Usa diventa virale

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 11.35

Jimmy Carter è morto, anzi no. Una fake news rilanciata da un falso account di twitter ha annunciato la morte del più anziano presidente americano, ancora in vita. L’account è molto simile a quello ufficiale della fondazione “The Carter Center” ma, appunto, si tratta di un falso. Immediatamente segnalata come fake news, la notizia è però diventata virale in poco tempo.

Jimmy Carter, 98 anni, è stato inquilino della Casa Bianca dal 1977 al 1981: perse la sfida per la sua rielezione con Ronald Reagan. Da 1971 al 1975 è stato Governatore della Georgia. Durante il suo mandato ha viaggiato molto per condurre negoziati di pace, monitorare le elezioni e promuovere la prevenzione e lo sradicamento delle malattie nei Paesi in via di sviluppo. Ha vinto per questo il Premio Nobel per la Pace nel 2002. In occasione delle elezioni presidenziali del 2016, ha sostenuto la candidata democratica Hillary Clinton. Nel maggio del 2017, ha rivelato tuttavia di aver votato per il senatore Bernie Sanders alle primarie del Partito Democratico.