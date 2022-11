Gli ucraini stanno costruendo un nuovo sistema di difesa multi-livello a Kiev: ecco di cosa si tratta

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 11.32

Nella regione di Kiev è in costruzione un sistema di difesa multi-livello per proteggere la capitale ucraina ela regione dagli attacchi delle truppe russe. Lo ha annunciato su Telegram Oleksiy Kuleba, il capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, come riporta Unian.

Insieme al comandante delle forze e dei mezzi di difesa di Kiev Oleksandr Pavlyuk, Kuleba ha verificato come prosegue il lavoro per migliorare il sistema di difesa multilivello nella regione. «Oggi abbiamo verificato la prontezza dell’equipaggiamento delle posizioni. Ogni giorno lavoriamo per migliorare e ampliare le linee di difesa, compresa la capitale», ha sottolineato Kuleba.

Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine non conferma né smentisce il ritiro delle truppe di occupazione russe da Kherson ma «il risultato è frutto della nostra offensiva». Lo afferma il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, il generale di brigata Alexei Gromov, nel briefing riportato da Ukrainska Pravda.

«Proprio come il nemico ha lasciato Kiev, ha lasciato l’Isola dei Serpenti, la probabile uscita da Kherson è il risultato delle nostre azioni attive. Direttamente nella direzione di Kherson, le forze di difesa ucraine hanno distrutto le rotte logistiche e il sistema di rifornimento del nemico, violando il suo sistema di comando e controllo. Pertanto, non hanno lasciato al nemico altra scelta che ricorrere alla fuga. Ma al momento non possiamo confermare le informazioni sul cosiddetto ritiro delle truppe russe da Kherson. Continuiamo a condurre l’operazione offensiva secondo il nostro piano».

