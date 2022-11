Biden sulla sicurezza nazionale: "E' il caso di capire di che natura siano le relazioni di Musk con alcuni Paesi"

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 11.15

Preroll

Alla domanda se Elon Musk, CEO di SpaceX e Twitter, con le sue relazioni con altri governi, compresi i sauditi, rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, il presidente Usa Joe Biden ha affermato che “le relazioni del miliardario con gli altri paesi meritano di essere valutate”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Questa notte, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, al presidente Usa è stato chiesto in modo specifico: “Pensa che Elon Musk sia una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti?” La risposta è stata: “La cooperazione e/o le relazioni tecniche di Elon Musk con altri paesi meritano di essere esaminate. Che stia facendo o meno qualcosa di inappropriato, non lo sto suggerendo. Sto suggerendo che valga la pena di essere valutato e questo è tutto ciò che dirò”.

Middle placement Mobile

Musk non è un fan di Biden e attacca attivamente i Democratici, sottolinea la Cbs.

Dynamic 1

Per tutto il 2022, Musk ha accusato il presidente di ignorare la sua impresa di veicoli elettrici, Tesla, nonostante il suo successo, e di favorire le case automobilistiche tradizionali e i loro sindacati. Musk ha chiesto ai suoi seguaci di votare repubblicano il 7 novembre, mentre gli elettori erano pronti a rinnovare il Congresso, e ha scritto su Twitter: “Il potere condiviso frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, quindi consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica”.

Musk ha anche affermato che lUcraina dovrebbe consegnare la Crimea alla Russia e che la nazione dovrebbe quindi rimanere “neutrale” piuttosto che allinearsi con la NATO o la Russia. Funzionari del Cremlino hanno elogiato Musk per la sua opinione, ma limprenditore ha suscitato aspre critiche da molti altri, tra cui il presidente dell`Ucraina Volodymyr Zelensky.

Dynamic 2

A metà ottobre, Musk ha twittato che Starlink in Ucraina è costato a SpaceX finora 80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni di dollari entro la fine di quest`anno. Non ha menzionato che SpaceX è stata pagata anche da US Aid e da governi internazionali in Polonia e Francia, tra le altre fonti, per questa operazione. E dunque di quegli 80 milioni, Musk non si assume il costo da solo. Il governo ucraino, che generalmente elogia SpaceX e Musk, è ora alla ricerca di alternative a Starlink, ha affermato giovedì scorso il vice primo ministro Mykhailo Fedorov.