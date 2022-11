Alla fine Putin ha deciso: non sarà al vertice di Bali

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 09.16

Il portavoce Dmitry Peskov ha quindi confermato alla Tass quanto anticipato questa mattina dal governo indonesiano: Vladimir Putin non sarà presente al vertice G20 di Bali la prossima settimana.

Putin non parteciperà al summit ma invierà Lavrov a rappresentarlo, ha reso noto Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano che coordina l’organizzazione del summit. Il vertice è in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza, fra loro Joe Biden e Xi Jinping.