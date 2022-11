Yellen al G20: "La fine della guerra è il migliore aiuto per l'economia"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 09.28

Mettere fine alla guerra in Ucraina è il “modo migliore” per riparare e aiutare l’economia mondiale.

Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen. “Mettere fine alla guerra è un imperativo morale e la singola cosa migliore che possiamo fare per l’economia”, dice Yellen.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto al presidente cinese, Xi Jinping, di usare “la sua influenza” sulla Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina. Scholz è oggi in visita ufficiale a Pechino, primo leader di un Paese del G7 a farlo dallo scoppio della pandemia. “Ci incontriamo in un momento di grande tensione. In particolare, voglio sottolineare la guerra contro l’Ucraina, che pone molti problemi per il nostro ordine mondiale basato sulle regole”, ha dichiarato Scholz, sottolineando che le minacce nucleari sono inaccettabili, sia per la Germania, sia per la Cina.