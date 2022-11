Russia schizofrenica, Zakharova: "Tornare presto a parlare con Usa della riduzione degli armamenti nucleari"

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 15.42

Preroll

Gli Usa e la Russia dovrebbero tornare ad incontrarsi «presto» nell’ambito della commissione bilaterale per il controllo dell’applicazione del trattato New Start per la riduzione degli armamenti nucleari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratterebbe della prima riunione dopo l’avvio dell’operazione militare di Mosca in Ucraina. Il New Start, che scade nel 2026, è l’unico accordo per la riduzione degli arsenali nucleari ancora in vigore tra Russia e Usa.