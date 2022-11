Mosca avverte Londra: "Le vostre azioni in territorio ucraino possono portare a scenari imprevedibili"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 14.54

Azioni da parte della Gran Bretagna quali l’addestramento di militari ucraini a scopo di sabotaggio in mare, portano «la minaccia di una escalation della situazione e possono provocare conseguenze imprevedibili e pericolose».

«Tutta la responsabilità delle conseguenze dannose» che potranno derivarne «ricadrà interamente sulla parte britannica». È quanto affermato dal ministero degli Esteri russo all’ambasciatrice britannica a Mosca, convocata oggi per ricevere una protesta in merito. Lo si legge in un comunicato del ministero.

