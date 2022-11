Brasile, un agente di polizia ai fan di Bolsonaro: "Resistete per 72 ore poi il Presidente agirà"

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 16.43

Preroll

Jair Bolsonaro non ha ancora riconosciuto ufficialmente la vittoria di Lula, i suoi sostenitori stanno protestando nel paese e di fronte alle caserme, invocando l’intervento dell’esercito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In un video che circola sui social, si vede un agente del Coordinamento del Traffico di Itajai, sulla costa di Santa Catarina, che chiede ad una folla di manifestanti bolsonaristi impegnati in un blocco stradale di «resistere» per 72 ore, in modo da concedere tempo al presidente Jair Bolsonaro di «assumere una postura» rispetto alle elezioni in cui è stato sconfitto dal leader di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva.

Middle placement Mobile

Nei video, l’agente usa il microfono utilizzato dai manifestanti, raccomanda che le manifestazioni siano pacifiche e che non ci siano roghi e afferma: «Ragazzi siamo tutti sulla stessa barca. Siamo insieme a voi. Dobbiamo resistere 72 ore affinché il presidente possa agire».